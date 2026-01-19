Địa chấn ở LCK

Nongshim RedForce (NS) vừa tạo nên địa chấn khi đánh bại đối thủ sừng sỏ Hanwha Life Esports (HLE) với tỷ số áp đảo 2-0.

Zeus và HLE gây thất vọng. Ảnh: DailyEsports.

Bước vào ván đấu đầu tiên, HLE chủ động lựa chọn đội hình thiên về giao tranh tổng với Sion, Azir và Aphelios. Phía bên kia, NS đáp trả bằng những lựa chọn mang tính đột biến như Jax và Pantheon.

Giai đoạn đầu, đội áo cam hoàn toàn làm chủ thế trận. Cặp đôi Kanavi và Zeka liên tục gây áp lực, khai thác triệt để vị trí của Scout ở đường giữa để nới rộng khoảng cách về tiền. Tuy nhiên, NS đã kiên cường chống trả và tìm thấy bước ngoặt tại hang Rồng.

Trong pha giao tranh quyết định, ngôi sao đường trên của NS đã có màn trình diễn xuất thần. Anh đơn phương phong tỏa hoàn toàn các chủ lực bên kia, tạo tiền đề cho đội nhà quét sạch đội hình HLE. Thắng lợi tại khu vực Baron ngay sau đó đã giúp NS dứt điểm ván đấu, vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang ván tiếp theo, HLE tiếp tục vươn lên dẫn trước nhờ sự tăng tiến sức mạnh vượt trội của Zeka. Tuy nhiên, NS không hề nao núng. Đội tuyển này liên tục thắng lợi trong các pha giao tranh nhỏ lẻ nhờ sự cơ động của người đi rừng Sponge.

Trận đấu xoay chiều tại khu vực Baron. Dù xạ thủ Taeyoon bị hạ gục sớm, Kingen đã có pha băng cắt táo bạo, đảo ngược hoàn toàn cục diện với Gwen. Với lợi thế bùa lợi Baron, NS đẩy thẳng vào đường giữa, hạ gục các nguồn sát thương chính của HLE và ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0.

Với kết quả này, Nongshim RedForce đang tràn đầy tự tin trong cuộc đua giành vé dự First Stand tại São Paulo, Brazil. Những đội cạnh tranh cho vị trí này còn có DK, KT, T1 và GenG. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm 2026 dành cho hai đội tuyển dẫn đầu LCK Cup.

Về phía HLE, họ nối dài chuỗi thất vọng với trận thua thứ 2 liên tiếp, không một trận thắng. Việc thua T1 có thể biện minh do đối thủ mạnh, có lợi thế cấm chọn. Tuy nhiên việc tiếp tục thất bại trước đội tầm trung, vừa lắp ráp đội hình như Nongshim là điều khó chấp nhận với người hâm mộ.

Đặc biệt, tổ chức áo cam là đội có mùa chuyển nhượng sôi động nhất khi có được chữ ký của MVP chung kết thế giới 2025 Gumayusi từ T1. Ngoài ra, người thay thế Peanut là Kanavi cũng có nhiều năm chinh chiến, giàu thành tích ở LPL.

Ngoài vấn đề cá nhân, sự thiếu gắn kết khi lắp ráp đội hình cùng một vị HLV mới đang khiến HLE chìm trong khủng hoảng ngay ở tuần đầu mùa giải.