DeepSeek giờ ra sao

DeepSeek vẫn chưa tạo được tiếng vang lớn kể từ khi ra mắt mô hình R1 khoảng một năm trước. Giới công nghệ đang chờ đợi một mô hình mới trong đầu năm nay.

Từ một start-up Trung Quốc ít người biết, DeepSeek đã nhanh chóng gây tiếng vang với mô hình AI mới chỉ sau hơn một năm. Bước tiến này đã xóa tan nghi ngờ về khả năng đổi mới của Trung Quốc trong bối cảnh bị Mỹ siết chặt công nghệ.

Giới công nghệ gọi sự kiện nãy là “khoảnh khắc DeepSeek”, tương tự như khi Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik trước đây. Việc DeepSeek công bố mô hình R1 đã đe dọa trực tiếp đến vị thế của Mỹ, khiến Tổng thống Trump phải thừa nhận đây là một "hồi chuông cảnh tỉnh" cho tham vọng công nghệ của quốc gia này.

“DeepSeek sẽ luôn giữ vị trí rất đặc biệt trong sự phát triển AI của Trung Quốc, nhờ thay đổi cục diện của mối quan hệ hợp tác xen lẫn cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc”, Kevin Xu, nhà sáng lập quỹ phòng hộ công nghệ Interconnected Capital, nhận định.

Đồng tình với quan điểm đó, Chelsey Tam, chuyên gia phân tích cổ phiếu cấp cao tại công ty tư vấn đầu tư Morningstar, cho biết DeepSeek đã tạo mô hình mạnh với ngân sách ít ỏi và trong khi bị Mỹ cấm vận. Điều này khẳng định quyết tâm của Trung Quốc trong việc vượt qua rào cản công nghệ mà Mỹ dựng lên.

Các công ty như OpenAI và Anthropic hạn chế quyền tiếp cận công nghệ của mình, đồng thời xếp Trung Quốc cùng với Nga, Triều Tiên và Cuba vào nhóm các quốc gia “không được hỗ trợ”. Trong khi các công ty Mỹ như OpenAI cấm cửa Trung Quốc và giữ bí mật công nghệ, DeepSeek lại cung cấp miễn phí để cả thế giới cùng dùng.

Chiến lược này nhằm tạo điều kiện để nhiều công ty quốc tế phụ thuộc vào mô hình của Trung Quốc hơn. Áp lực từ sự bùng nổ của DeepSeek lớn đến mức CEO OpenAI Sam Altman phải thừa nhận đã sai và buộc phải tính lại bài toán chia sẻ mã nguồn.

Thành công của DeepSeek đã mở ra cơ hội cho hàng loạt công ty khác của Trung Quốc như Alibaba, Moonshot AI, Zhipu AI và MiniMax. Các công ty này đã đồng loạt ra mắt các mô hình AI thu hút sự chú ý trên toàn cầu trong năm qua.

Adina Yakef, nhà nghiên cứu tại Hugging Face - cộng đồng AI mã nguồn mở lớn nhất thế giới, cho biết nhiều mô hình được tung ra với giấy phép rất thoáng. Điều này giúp các doanh nghiệp khác dễ dàng lấy về sử dụng, sửa đổi và tích hợp vào sản phẩm thương mại mà không gặp rắc rối pháp lý.

Dựa trên nghiên cứu gần đây của OpenRouter, các hệ thống AI mã nguồn mở của Trung Quốc đã mở rộng từ mức thị phần hàng tuần từ chỉ 1,2%, lên gần một phần ba tổng mức sử dụng trong một số tuần trên nền tảng này.

Kể từ khi trở thành tâm điểm, DeepSeek phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các đối thủ trong nước. Một nhóm các công ty nội địa cũng tung ra những mô hình tiên tiến, chia sẻ nghiên cứu và tích cực tương tác với cộng đồng toàn cầu.

Tuy sở hữu năng lực kỹ thuật rất tốt và trên nhiều phương diện đã góp phần thúc đẩy cộng đồng mã nguồn mở, DeepSeek vẫn bị đánh giá thấp so với các đối thủ. Theo Jordan Nanos, nhà nghiên cứu tại công ty tư vấn Semianalysis, công ty bị chậm trong việc tạo ra các đột phá nghiên cứu mang tính nền tảng.

Sau một năm ra mắt, DeepSeek đang trở thành tâm điểm theo dõi của giới công nghệ toàn cầu. Thị trường chờ đợi liệu start-up này có thể duy trì đà tăng trưởng và tiếp tục giới thiệu một mô hình AI tạo được tiếng vang lớn không.

Theo Nanos, DeepSeek nhiều khả năng sẽ công bố một mô hình mới vào dịp gần Tết Nguyên đán, tương tự thời điểm ra mắt năm ngoái, với các cải tiến tập trung vào năng lực suy luận của trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, Kevin Xu cho rằng các nâng cấp đáng chú ý của DeepSeek sẽ nằm ở mảng AI đa phương thức.