Elon Musk đòi hơn 100 tỷ USD từ OpenAI

Phiên kiện giữa Elon Musk và OpenAI bước vào giai đoạn mới khi tỷ phú này đòi khoản bồi thường tới 134 tỷ USD vì cáo buộc công ty AI thay đổi định hướng ban đầu.

Elon Musk theo đuổi đến cùng vụ kiện với OpenAI. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, tỷ phú Elon Musk yêu cầu OpenAI và Microsoft bồi thường khoản tiền từ 79- 134 tỷ USD , với cáo buộc công ty đứng sau ChatGPT đã “lừa dối” ông khi rời bỏ định hướng phi lợi nhuận ban đầu.

Theo hồ sơ tòa án do đội ngũ luật sư của CEO Tesla công bố ngày 16/1, mức bồi thường được đưa ra chỉ một ngày sau khi một thẩm phán liên bang bác bỏ nỗ lực mới nhất của OpenAI và Microsoft nhằm tránh việc vụ việc được đưa ra xét xử trước bồi thẩm đoàn. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 tại Oakland (Mỹ).

Trong hồ sơ, chuyên gia kinh tế tài chính Paul Wazzan đã đưa ra cách tính thiệt hại dựa trên lập luận rằng Elon Musk có quyền hưởng một phần giá trị hiện tại của OpenAI, được đơn kiện mô tả ở mức 500 tỷ USD . Theo đó, CEO Tesla cho rằng ông bị “lừa mất” 38 triệu USD vốn ban đầu đã quyên góp cho OpenAI khi tham gia đồng sáng lập công ty vào năm 2015.

Cụ thể, chuyên gia Wazzan tính toán thiệt hại bằng cách kết hợp cả đóng góp tài chính lẫn phi tài chính của Musk, bao gồm tư vấn kỹ thuật cùng chiến lược kinh doanh. Ước tính của ông cho rằng tổng lợi ích bất chính mà OpenAI thu được dao động từ 65,50- 109,43 tỷ USD , trong khi Microsoft hưởng lợi từ 13,3- 25,06 tỷ USD .

Luật sư Steven Molo đại diện cho Elon Musk lập luận rằng mức bồi thường mà OpenAI và Microsoft phải hoàn trả không chỉ dừng ở khoản đóng góp ban đầu. Ông so sánh trường hợp này với việc một nhà đầu tư sớm vào startup có thể nhận lại lợi nhuận gấp nhiều lần số vốn bỏ ra. Theo đó, các khoản “lợi nhuận bất chính” mà OpenAI và Microsoft thu được từ những thay đổi trong định hướng hoạt động hiện lớn hơn đáng kể so với đóng góp ban đầu.

Elon Musk rời hội đồng quản trị OpenAI vào năm 2018, sau đó thành lập công ty trí tuệ nhân tạo riêng vào năm 2023. Đến năm 2024, ông mở cuộc chiến pháp lý với CEO Sam Altman, xoay quanh kế hoạch vận hành OpenAI theo hướng vì lợi nhuận.

OpenAI được thành lập vào năm 2015 với định hướng phi lợi nhuận. Ảnh: Bloomberg.

Trong phản hồi, công ty đứng sau ChatGPT khẳng định vụ kiện của Musk "vô căn cứ" và cho rằng đây là một phần trong “chuỗi hành vi quấy rối liên tục”. Công ty mong muốn chứng minh điều này tại phiên tòa, đồng thời nhận định yêu cầu bồi thường mới nhất chỉ nhằm kéo dài chiến dịch gây sức ép.

Vào tháng 10/2025, OpenAI từng thông báo về kế hoạch tái cấu trúc. Tại thời điểm đó, công ty cho biết đã chuyển nhượng 27% cổ phần cho Microsoft trong một quá trình chuyển giao nhằm duy trì quyền kiểm soát của nhánh phi lợi nhuận đối với các hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận.