Dẫn đường cho AI bằng lòng tốt và sự hiểu biết của con người

“Voices of Galaxy” không chỉ kể câu chuyện cá nhân, mà còn cho thấy AI có thể góp phần tạo ra giá trị cộng đồng bền vững khi được sử dụng đúng cách.

Giống như đứa trẻ thông minh học nhanh nhưng chưa có hệ giá trị, AI không tự biết đâu là đúng hay sai, nên hay không. AI phản chiếu cách con người đặt câu hỏi, ra quyết định và sử dụng. Trong bối cảnh ấy, ông Đào Trung Thành, chuyên gia tư vấn chiến lược công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, xuất hiện trong tập 10 Voices of Galaxy - chuỗi phim truyền cảm hứng của Samsung, để mang đến góc nhìn khác biệt về mục đích thực sự của công nghệ.

AI không có hệ giá trị, con người chính là tấm gương

Điểm mấu chốt của kỷ nguyên AI nằm ở hệ giá trị mà con người mang theo khi tiếp cận công nghệ. AI học từ dữ liệu, từ hành vi và từ những gì con người đưa vào. Mỗi câu lệnh, mỗi dữ liệu được đưa vào đều mang theo dấu ấn người sử dụng.

Trong xã hội chuyển đổi số như Việt Nam, chuyện “dẫn đường cho AI” thực chất là câu chuyện con người soi lại chính mình.

Chuyên gia Đào Trung Thành trong Voices of Galaxy tập 10.

Nhìn lại hành trình Voices of Galaxy, ông Đào Trung Thành chỉ ra ứng dụng thiết thực của AI trong cuộc sống. Cụ thể, AI hỗ trợ sinh viên tìm định hướng học tập và nghề nghiệp, giúp doanh nhân và CEO mở rộng góc nhìn chiến lược, đồng hành nghệ sĩ trong sáng tạo, nhưng không thay thế cảm xúc và bản sắc cá nhân. Ở mỗi câu chuyện, AI chỉ thực sự phát huy giá trị khi con người hiểu rõ mình cần gì và muốn đi đâu.

Con người cần học cách đặt câu hỏi đúng cho AI.

Sử dụng AI không phải là đường tắt để trở nên giỏi hơn, mà là hành trình trưởng thành. Con người cần học cách đặt câu hỏi đúng, phân biệt đâu là gợi ý, đâu là quyết định cuối cùng. AI có thể gợi mở, nhưng không thể sống thay. AI có thể hỗ trợ, nhưng không thể chịu trách nhiệm thay. Trong quá trình tương tác ấy, con người hiểu rõ hơn năng lực, giới hạn và giá trị của bản thân.

Ở góc nhìn này, AI không làm con người yếu đi, mà đặt ra yêu cầu cao hơn với con người. Muốn dùng AI hiệu quả, con người phải hiểu mình, hiểu bối cảnh và hiểu trách nhiệm của mình trong từng quyết định.

Khi AI được dẫn dắt bằng lòng tốt và sự hiểu biết của con người

Không dừng ở câu chuyện cá nhân, Voices of Galaxy mở rộng góc nhìn sang cộng đồng. Những tập phim về trẻ tự kỷ, về làng nghề truyền thống hay về chăm sóc sức khỏe chủ động cho thấy AI có thể trở thành cầu nối nếu được dẫn dắt bằng giá trị nhân văn.

AI giúp khuếch đại những giá trị tốt đẹp.

Trong cộng đồng trẻ tự kỷ, AI được dùng để hỗ trợ thấu hiểu sự khác biệt, giúp tiếng nói nhỏ bé có cơ hội được lắng nghe. Với làng nghề truyền thống, công nghệ và AI giúp câu chuyện trăm năm được kể lại theo ngôn ngữ thời đại, chạm đến giới trẻ. Trong chăm sóc sức khỏe, AI đóng vai trò bạn đồng hành, giúp con người lắng nghe cơ thể tốt hơn và chủ động hơn với sức khỏe.

Điểm chung của những câu chuyện ấy nằm ở cách con người đặt mục tiêu sử dụng AI. AI không tạo ra cộng đồng, nhưng có thể giúp cộng đồng hiểu nhau hơn. AI không sinh ra giá trị bền vững, nhưng có thể khuếch đại giá trị đã tồn tại khi con người đặt lòng tốt và sự thấu hiểu lên trước công nghệ.

Series Voices of Galaxy vì thế gây ấn tượng, khi không đưa ra tuyên ngôn lớn, nhưng đặt câu hỏi âm thầm xuyên suốt series: “Con người muốn trở thành ai trong kỷ nguyên AI?”. Khi mỗi cá nhân ý thức được vai trò dẫn đường của mình, xã hội sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái AI mang bản sắc riêng, phù hợp văn hóa và giá trị Việt Nam.

Dẫn dắt AI bằng lòng tốt và sự hiểu biết của con người.

Kỷ nguyên AI là phép thử về hệ giá trị. AI không quyết định tương lai, con người mới là người quyết định. Khi được dẫn đường bằng lòng tốt, sự hiểu biết và trách nhiệm, AI không chỉ phản chiếu con người, mà còn có thể giúp con người trở thành phiên bản tốt hơn.

Thông điệp tập 10 Voices of Galaxy muốn truyền tải là chúng ta không chỉ hướng đến xã hội biết dùng AI, mà quan trọng hơn là xây dựng xã hội hiểu AI và dùng AI đúng.