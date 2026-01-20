BLV Anh Quân kêu cứu

BLV Anh Quân cho biết mình bị kẻ gian lợi dụng hình ảnh và công nghệ AI để quảng cáo cá độ.

BLV Anh Quân. Ảnh: FBNV.

Tình trạng sử dụng chức năng AI tạo sinh để giả mạo người nổi tiếng ngày càng tràn lan, ảnh hưởng đến nhân vật có sức ảnh hưởng và người hâm mộ của họ. Ngoài các nghệ sĩ trong làng giải trí, vấn nạn này hiện lan rộng ra nhiều lĩnh vực. Mới đây, BLV Anh Quân, một trong những người truyền lửa có lượng theo dõi lớn nhất trên mạng xã hội tại Việt Nam phải lên mạng kêu cứu khi bị kẻ gian giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo.

“Đừng tin, lừa đảo đó. Mình đã nhận được rất nhiều tin nhắn về chuyện bị giả mạo cả mặt, cả giọng bằng AI. Mình luôn là người thượng tôn pháp luật và chắc chắn không bao giờ quảng bá cho các hoạt động bất hợp pháp. Mong mọi người nhìn thấy tố cáo giúp hoặc đơn giản là lướt qua vì đó đương nhiên không phải mình”, phía Anh Quân viết trên trang Facebook chính thức có hơn 1,3 triệu người theo dõi.

Bài đăng cảnh báo của BLV Anh Quân. Ảnh: FBNV.

Đính kèm bài đăng, BLV tải lên bức ảnh các video giả mạo, gán ghép bản thân anh với các nội dung quảng cáo kèo cá độ bóng đá, dẫn đến các trang cờ bạc phi pháp.

Là người của công chúng, sản xuất lượng video khổng lồ nên các video dùng AI tạo sinh giả mạo BLV Anh Quân có độ chân thực cao. Với loại hình này, dữ liệu đầu vào càng đồ sộ, chi tiết, kết quả cho ra càng giống thật, khó phân biệt.

Các công cụ giả mạo gương mặt, giọng nói hiện được phát hành công khai với thao tác thực hiện dễ dàng. Không giống như giải pháp deepfake của những năm trước, vốn cần lượng tài nguyên xử lý lớn và thuật toán phức tạp, phần mềm AI hiện đại phổ biến và rẻ tiền hơn nhiều lần.

Trước BLV Anh Quân, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Đức Phúc, Cát Tường, Đàm Thu Trang, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, BTV Hoài Anh… đồng loạt lên tiếng cảnh báo về việc bị AI giả mạo hình ảnh, giọng nói trong các clip quảng cáo lừa đảo. Vấn nạn này dù tồn tại nhiều năm, vẫn chưa có giải pháp triệt để, khiến cả nghệ sĩ lẫn khán giả rơi vào vòng xoáy thông tin độc hại.