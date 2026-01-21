Đình Bắc, Trung Kiên bị giả mạo kênh TikTok

Chưa được TikTok cấp "tick xanh", các cầu thủ U23 Việt Nam phải lên tiếng cảnh báo người hâm mộ về các tài khoản giả mạo.

Các cầu thủ U23 nổi bật bị giả mạo tài khoản TikTok.

Các cầu thủ U23 Việt Nam nổi tiếng nhanh chóng sau màn trình diễn xuất sắc ở giải châu Á. Tuy nhiên, các nền tảng chưa cập nhật xác minh chính chủ khiến nhiều tài khoản giả mạo xuất hiện. Sự quan tâm lớn của người hâm mộ giúp các vận động viên nhanh chóng thu về hàng chục triệu lượt xem cùng lượng theo dõi lớn.

“Dạo gần đây tôi có nhiều tài khoản TikTok giả mạo quá. Mong mọi người theo dõi tài khoản này nha. Tôi chỉ dùng một tài khoản này thôi”, Trung Kiên đăng tải đoạn video trên mạng xã hội video ngắn hôm 17/1. Có ngoại hình điển trai, thi đấu xuất sắc ở các trận vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á, Trung Kiên nhanh chóng thu hút lượng lớn sự chú ý.

Video đính chính của thủ môn đang thi đấu trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai hiện đạt đến 25 triệu lượt xem cùng 1,2 triệu yêu thích từ người dùng TikTok. Lượng theo dõi trên tài khoản này tăng mạnh lên hơn 400.000 chỉ trong thời gian ngắn.

Tương tự vào ngày 18/1, Đình Bắc cũng tải video cho biết hiện có nhiều tài khoản TikTok mạo danh mình trên nền tảng. Mong người hâm mộ ủng hộ bằng cách nhấn theo dõi và tránh tương tác với những kênh giả. Tiền đạo của Công An Hà Nội hiện có tài khoản TikTok đến 700.000 theo dõi. Tuy nhiên, hiện cả Đình Bắc, Trung Kiên hay nhiều cầu thủ U23 Việt Nam khác vẫn chưa được nền tảng cấp dấu xác minh chính chủ, để phân biệt với các tài khoản giả mạo hay của người hâm mộ.

Nền tảng không cấp "tick xanh", khó phân biệt tài khoản chính chủ các cầu thủ U23.

Ngay trong thời gian diễn ra giải U23 châu Á, các vận động viên nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Lượng theo dõi họ trên Facebook, TikTok tăng chóng mặt. Các bài đăng cập nhật sau trận đấu hay tình hình tập luyện đều có tương tác lớn.

Một số cầu thủ nổi bật như Lý Đức, Thái Sơn, Thanh Nhàn cũng tranh thủ nhận quảng cáo cho trò chơi di động trong ngày nghỉ trước trận bán kết.

Tối 20/1, U23 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc. Với kết quả này, các cầu thủ của chúng ta sẽ gặp U23 Hàn Quốc vào lúc 22h ngày 23/1 để tranh huy chương đồng.