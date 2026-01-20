Cách xem U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

Trận đấu then chốt tại giải U23 châu Á được chiếu miễn phí trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam. Tại một số nền tảng OTT, chương trình thuộc nhóm kênh trả tiền.

U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc tối nay. Ảnh: FPT Play.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Trung Quốc vào 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam). Đơn vị giữ bản quyền giải đấu trên lãnh thổ Việt Nam là nền tảng TV360 của Viettel. Tuy nhiên, đơn vị này chia sẻ giải đấu với Đài Truyền hình Việt Nam để cung cấp chương trình miễn phí đến người dân cả nước.

Với việc được phát sóng trên VTV, khán giả Việt Nam có thể dễ dàng theo dõi cuộc đọ sức kịch tính này.

Các kênh chiếu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc gồm VTV5 và VTV Cần Thơ (Đài Truyền hình Việt Nam), HTV Thể thao (Đài Truyền hình TP.HCM) và chương trình tự sản xuất của TV360. Người dùng có quyền lựa chọn nơi xem dựa theo sở thích và phong cách bình luận.

Ở các nền tảng OTT, nhóm kênh VTV vốn thuộc chương trình trả phí của một số đơn vị. Tương tự với HTV Thể thao. Khán giả vẫn có thể theo dõi dễ dàng, miễn phí qua ứng dụng VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Mặt khác, cần lưu ý trận đấu này không được phát sóng trên YouTube. Nhiều khán giả vẫn có thói quen sử dụng nền tảng này để xem bóng đá. Chính điều này bị một số chủ kênh lợi dụng, mở những luồng chiếu giả kèm tiếng bình luận thật để lừa người xem, kiếm tiền quảng cáo và hoa hồng từ gắn giỏ hàng sản phẩm, dẫn dắt đến các luồng xem lậu.

Có kênh sử dụng băng hình các trận đấu cũ với tiêu đề, đồ họa gây nhầm lẫn là trực tiếp. Khán giả sập bẫy khi xem lại những thước phim từ nhiều năm trước mà không hay biết. Người xem cần tỉnh táo để tránh mất thời gian vào các nội dung giả mạo.

Trận đấu tối nay mang ý nghĩa đặc biệt khi cả hai đội tuyển đều đang nỗ lực khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục. Trong quá khứ, bóng đá trẻ Việt Nam từng giành chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Trung Quốc ngay trên sân đối phương vào năm 2019.

Tới nay, lứa cầu thủ mới của Trung Quốc đã có nhiều thay đổi với sự đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo trẻ. Đội bóng này đang sở hữu những nhân tố có thể hình tốt và lối chơi áp sát nhanh. Trong khi đó, U23 Việt Nam vẫn duy trì lối đá kiểm soát, xoay xở linh hoạt trong không gian hẹp dưới thời huấn luyện viên trưởng mới.

Kết quả của cuộc đối đầu này ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé vào vòng trong. Đây không chỉ là trận chiến về mặt kỹ thuật mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho các cầu thủ trẻ trước khi hướng tới những mục tiêu xa hơn tại giải đấu.