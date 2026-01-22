Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công nghệ eSports

Game Việt ‘giả lập tổ tiên’ gây sốt mạng xã hội

  • Thứ năm, 22/1/2026 07:15 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Lấy chất liệu từ nét văn hóa tâm linh truyền thống, "Dear Ancestor" (Thưa Gia Tiên) đưa người chơi vào vai linh hồn tổ tiên, quan sát cuộc sống của con cháu từ góc nhìn phía sau bàn thờ.

"Dear Ancestor" (Thưa Gia Tiên) thu hút sự chú ý nhờ ý tưởng độc lạ và bối cảnh gần gũi với người Việt. Ảnh: Romet0123.

Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao trước "Dear Ancestor" (Thưa Gia Tiên) - một tựa game indie với ý tưởng độc đáo lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam. Thay vì những màn hành động kịch tính, game gây ấn tượng mạnh nhờ bối cảnh bàn thờ gia tiên vừa gần gũi vừa “độc lạ”.

Trong game, người chơi sẽ có trải nghiệm thú vị khi hóa thân thành linh hồn tổ tiên lặng lẽ quan sát con cháu từ phía sau “bát hương”. Lối chơi kể chuyện chậm rãi, đời thường, kết hợp với ý tưởng độc đáo đã biến tựa game này thành một hiện tượng thú vị, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng dù không sở hữu đồ họa quá cầu kỳ.

Theo mô tả trên trang giới thiệu của game, Dear Ancestor đưa người chơi vào vai linh hồn tổ tiên dõi theo gia đình. Thay vì là một "đấng toàn năng" có thể xoay chuyển mọi thứ, game đặt người chơi vào vị trí của một người quan sát thầm lặng trước những biến cố đời thường và các quyết định mang tính bước ngoặt của con cháu.

Điểm nhấn thú vị của tác phẩm nằm ở cơ chế tương tác. Nhiệm vụ chính của người chơi là dõi theo cách sống, cử chỉ và lòng hiếu thảo của các thế hệ con cháu qua từng biến cố đời thường. Tại đây, quyền năng của “tổ tiên" được thể hiện qua việc đưa ra quyết định “ban phước” cho những hậu duệ biết giữ gìn cội nguồn, hoặc từ chối ban lộc, thậm chí có những hình thức răn đe nghiêm khắc đối với những đứa cháu “ngỗ nghịch”.

gia lap to tien anh 1gia lap to tien anh 2gia lap to tien anh 3gia lap to tien anh 4

Người chơi có nhiệm vụ "ban phước" hoặc phớt lờ yêu cầu của con cháu. Ảnh: Romet0123.

Những quyết định này sẽ trở thành yếu tố then chốt, âm thầm định hình nên tính cách, vận mệnh cũng như tương lai của cả một dòng tộc. Mỗi lựa chọn sẽ mở ra những nhánh cốt truyện khác nhau, tạo nên một hành trình đầy chiều sâu.

Sức hấp dẫn cốt lõi của Dear Ancestor nằm ở khả năng chạm đến tâm thức người chơi về đạo hiếu và sợi dây liên kết tâm linh bền chặt giữa các thế hệ.

Game lồng ghép khéo léo những mẩu chuyện đời thường, đôi khi là những góc khuất trong gia đình mà ta thường thấy ở đời thực. Chính sự cộng hưởng giữa yếu tố thực tế bình dị và màu sắc tâm linh huyền bí đã tạo nên một công thức độc đáo, giúp trò chơi nhanh chóng trở thành hiện tượng.

Chia sẻ về ý tưởng ra đời của tác phẩm, “Rng Huy”, đại diện đội ngũ phát triển, cho biết dự án bắt nguồn từ hình ảnh bàn thờ gia tiên quen thuộc trong mỗi gia đình Việt, nơi mọi người thường gửi gắm những lời cầu nguyện về bình an và may mắn.

“Nhà ai cũng có một bàn thờ gia tiên để cầu nguyện với ông bà, tổ tiên đúng không? Từ suy nghĩ đó, team mình làm ra một trò chơi tên là Dear Ancestor - hay gọi tiếng Việt cho gần gũi là Thưa Gia Tiên”, anh Rng Huy chia sẻ.

Thông qua tựa game, nhóm phát triển kỳ vọng người chơi không chỉ tìm thấy hình bóng của chính mình trong các nhân vật hậu duệ mà còn thấu hiểu hơn gánh nặng cũng như tình cảm sâu sắc của các bậc sinh thành.

“Khi mọi người chơi, chắc chắn các bạn sẽ thấy hình ảnh của mình trong các con cháu của mình từ đó bạn sẽ hiểu được cảm giác của ông bà, cha mẹ hơn", đại diện đội ngũ phát triển tiếp tục.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.

Nhóm Việt Nam tạo Tràng An trong game chinh phục 'vua YouTube' MrBeast

Chiến thắng góp phần mang bản sắc Việt Nam ra thế giới và mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho cộng đồng Minecraft Việt.

21 giờ trước

Liên minh Huyền thoại sập toàn cầu vì lỗi ngớ ngẩn

Riot Games vừa khiến cộng đồng game thủ ngỡ ngàng khi để tựa game con cưng League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại) tê liệt hoàn toàn chỉ vì một sơ suất kỹ thuật cơ bản.

19:45 7/1/2026

Game kinh dị Việt về shipper gây sốt toàn cầu

Sau thành công của tựa game Quán phở Anh Hai, đến lượt game "giả lập giao hàng" Night Shippers được cộng đồng game thủ trong nước và quốc tế chú ý.

07:10 14/12/2025

Việt Anh

giả lập tổ tiên Game Việt Nam indie Gia tiên Thuần Việt Văn hóa Itch.io dear ancestor

