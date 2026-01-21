Nhóm Việt Nam tạo Tràng An trong game chinh phục 'vua YouTube' MrBeast

Chiến thắng góp phần mang bản sắc Việt Nam ra thế giới và mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho cộng đồng Minecraft Việt.

Sáng ngày 18/1, video ghi lại cuộc thi World Wide Building Challenge được đăng tải trên kênh MrBeast Gaming đã nhanh chóng gây bão, đạt gần 10 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ và vươn lên vị trí số một tab Thịnh hành mảng trò chơi trên YouTube. Trong đó, thông tin một đội Việt Nam giành chiến thắng đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng game và cư dân mạng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đội trưởng Long Đỉnh (sinh năm 2003), hay với tên trong game là NejiVN, để hiểu hơn về quá trình tái hiện quần thể Tràng An - chùa Bái Đính (Ninh Bình). Đối với anh bạn và cộng đồng Minecraft nói chung, chiến thắng này đã khẳng định tài năng của "World Best Builder", những người xây dựng môi trường trong game, góp phần mang nét đẹp Việt Nam ra thế giới.

Lý do chọn Tràng An

Cơ duyên đến với đấu trường quốc tế của đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ một thông báo tuyển chọn trên kênh Discord của MrBeast Gaming. Tuy nhiên, ban đầu nhóm đại diện chỉ có 3 thành viên khá khép kín và chưa định hình được hướng đi.

Phải đến khi Long Đỉnh (NejiVN) đứng ra nhận trách nhiệm đội trưởng và kêu gọi thêm các anh tài trong giới builder, đội hình 18 người mới chính thức hoàn thiện. Chính những tranh luận ban đầu về nhân sự và ý tưởng đã khiến team Việt Nam bị chậm nhịp, xuất phát muộn gần 5 ngày so với các đối thủ.

Thử thách lớn tiếp theo nằm ở việc lựa chọn chủ đề. Ban đầu, phía MrBeast gợi ý xây dựng Vịnh Hạ Long, biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam.

Phong cảnh khiến MrBeast tưởng rằng đang thật sự ở Tràng An. Ảnh: MrBeast Gaming.

Tuy nhiên, cả đội đã từ chối gợi ý này để chuyển sang Tràng An (Ninh Bình). Theo Neji, cái đẹp của Vịnh Hạ Long nằm ở không khí, gió và sự bao la, những yếu tố thuộc về "cái hồn" rất khó để tái hiện trọn vẹn trong game. Ngược lại, Tràng An với địa hình núi đá phong hóa kết hợp cùng thảm thực vật đặc trưng là đề bài khó nhưng lại giúp phô diễn kỹ thuật tốt hơn.

Sau khi lựa chọn, Đỉnh đã dành liên tục hai ngày chỉ ngủ 3 tiếng để khoanh vùng những địa điểm phù hợp với khả năng và tiến độ. Cậu bạn sử dụng công cụ dựng bản đồ 3D để phác thảo toàn bộ địa hình và phân tích địa lý chi tiết như đứng ở ngọn núi này phải nhìn thấy cảnh gì, các góc nhìn ra địa danh như hồ sen, chùa Bái Đính...

Với tham vọng cho thế giới thấy Việt Nam không chỉ có Hạ Long, cả đội đã kiến tạo nên một công trình có quy mô kích thước 1.500 x 1.500 khối, tương đương diện tích thực tế khoảng 2250 m2 (theo tỉ lệ 2:3). Đây là bước đi táo bạo nhưng đã đặt nền móng cho chiến thắng sau này.

10 ngày căng sức với từng chi tiết

Ngoài xuất phát chậm, đội Việt Nam đã xảy ra vài tranh cãi ban đầu và chỉ còn quỹ thời gian 10 ngày để hoàn thành một công trình khổng lồ. Để phân chia thời gian hợp lý, Long Đỉnh đã thiết lập một quy trình làm việc kỷ luật và khoa học.

Team 18 người được chia thành hai nhóm 13 và 5 người. Số đông là những builder chính có kinh nghiệm dày dạn, chịu trách nhiệm đặt từng khối block. Những người còn lại tham gia với tinh thần hỗ trợ, tìm tư liệu về các loài cây ven sông suối, cây lau, sậy hay những góc ảnh thiên nhiên Việt Nam đẹp nhất. “Nhờ đó mà các builder có thể thức dậy và bắt tay vào ngay lập tức”, Đỉnh cho biết.

Bản phác thảo 3D được đưa vào máy chủ của MrBeast làm nền móng. Cả team cùng họp bàn để phân chia từng khu vực. Thách thức lớn nhất nằm ở việc tái hiện địa hình Tràng An, nơi có những ngọn núi đá vôi bị phong hóa đặc trưng, vừa phủ đầy rêu phong cây cỏ.

NejiVN cho biết chi tiết cây đèn hoàn toàn được thiết kế trong game. Ảnh: Neji Cononut/YouTube.

NejiVN cùng thành viên phụ trách địa hình đã phải liên tục chỉnh sửa xuyên suốt cuộc thi để tạo ra được cái "hồn" của đá núi Việt Nam. “Đây là điều gần như không tưởng để làm được trong game đối với mình và các bạn builder”, Đỉnh chia sẻ.

Đỉnh cao kỹ thuật của team Việt Nam được khẳng định qua chi tiết "cây đèn lồng". Khi soi cận cảnh, MrBeast đã nghi ngờ đây là vật thể được nhập từ bên ngoài vào vì độ chi tiết quá cao, không giống các khối vuông thông thường.

Tuy nhiên, thực tế đây là một tính năng mới của Minecraft phiên bản gốc mà đội Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn. Sự hiểu nhầm này chính là lời khen ngợi giá trị nhất, khiến ban tổ chức phải thán phục trước trình độ vượt trội của các chàng trai Việt.

Áp lực từ “vua YouTube” và đối thủ

Long Đỉnh chia sẻ thử thách đầu tiên khi bước ra biển lớn lại nằm ở những văn bản pháp lý. Làm việc với tổ chức quy mô như MrBeast đồng nghĩa với việc phải tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt, từ việc ký hợp đồng sở hữu hình ảnh đến các thỏa thuận bảo mật (NDA) khắt khe.

Bên cạnh đó, các đội tuyển từ Philippines, Ấn Độ hay Anh được đánh giá là những người có tiếng trong cộng đồng Minecraft quốc tế. Họ là những người chuyên nghiệp, nổi tiếng sẵn và sở hữu trình độ theo lời NejiVN mô tả là gần như không có cửa để đánh bại.

Đội Việt Nam vinh quang dành chiến thắng trước các đối thủ mạnh. Ảnh: MrBeast Gaming/YouTube.

Tuy nhiên, chính trong thế khó đó, chiến thuật của đội Việt Nam đã thay đổi. Thay vì chạy đua theo quy mô hay áp lực giải thưởng, họ chuyển sang thi đấu vì niềm tự hào dân tộc.

Tư duy chiến lược của cả đội lúc này rất rõ ràng, với mục tiêu cao nhất là quảng bá du lịch, không quan trọng thắng thua hay tiền thưởng. "Cứ 10 triệu lượt xem trên kênh MrBeast, chỉ cần 1.000 người xem xong muốn đến Việt Nam du lịch, mỗi người chi tiêu 1.000 USD thôi, là chúng ta đã đóng góp rất nhiều cho đất nước", Đỉnh nói.

Phần thưởng dành cho đội vô địch hoàn toàn không có hiện kim. Ban tổ chức trao tặng 18 chiếc cúp danh dự khắc tên từng thành viên cùng dòng chữ bảo chứng cho đẳng cấp quốc tế "World Best Builder".

Đội trưởng không ngần ngại chia sẻ về cảm xúc của cả đội khi biết tin này. Ban đầu, sự hụt hẫng là không thể tránh khỏi vì nhiều thành viên đã phải gác lại công việc, bỏ ra 2 tuần lao động cật lực. Tuy nhiên, vượt qua sự hụt hẫng ban đầu, thứ đọng lại sau cùng với đội là niềm tự hào dân tộc khi đã khẳng định được vị thế người chơi Việt.

Cơ hội mới từ game

Chiến thắng này cũng mở ra một góc nhìn mới mẻ và nghiêm túc về nghề Builder (kiến trúc sư) Minecraft tại Việt Nam. NejiVN cho biết đội của mình, Làng Dừa Minecraft, hoạt động quy củ như một studio chuyên nghiệp. Công việc của họ đòi hỏi nhiều kỹ năng phức tạp từ thiết kế mô hình, lập trình cho đến vận hành máy chủ.

Thị trường chính của nhóm là khách hàng quốc tế, nơi sự chênh lệch tỷ giá giúp các Builder Việt Nam có được mức thu nhập hấp dẫn. NejiVN có tiết lộ mức lương nếu làm việc chăm chỉ có thể đạt 10-20 triệu đồng/tháng.

Các thành viên trong đội dành chức vô địch. Ảnh: NVCC.

Với Long Đỉnh, chức vô địch thế giới lần này đã chứng minh năng lực của cậu với gia đình. Cậu bạn cũng ấp ủ thành lập công ty pháp lý cho Làng Dừa Team vào năm sau. Còn với cộng đồng Minecraft Việt Nam, chiến thắng này góp phần thay đổi định kiến về game, được bạn bè quốc tế công nhận.