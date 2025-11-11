Faker: Quốc bảo từ quán net của Hàn Quốc

Sau hơn một thập kỷ và cả nghìn trận đấu, Faker đã chính thức là người đầu tiên 6 lần vô địch thế giới, được mệnh danh là một trong những "quốc bảo" Hàn Quốc.

Lee "Faker" Sang-hyeok của T1 một lần nữa khẳng định danh hiệu “Quỷ vương bất tử” của mình sau khi giành chiến thắng tại Giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Đây là lần thứ 6, cũng là 3 lần liên tiếp anh giành được chiến thắng tại giải đấu.

Tên tuổi Faker gắn liền với 13 năm thi đấu xuất sắc, đã góp phần định hình toàn bộ nền thể thao điện tử thế giới. Khác với những tuyển thủ khác, anh đã sát cánh với một đội tuyển duy nhất trong suốt sự nghiệp. Sau hơn 1.000 trận đấu chuyên nghiệp, linh hồn và đội trưởng của T1 vẫn chưa hề có dấu hiệu chững lại khi hợp đồng của hai bên có thời hạn đến 2029.

Lịch sử LMHT thay đổi bởi một bộ PC

Trước LMHT, Hàn Quốc đã nổi lên như những quốc gia đầu tiên quan tâm đến eSports. StarCraft hay WarCraft ở đất nước này được mang ra thi đấu, hậu thuẫn bởi các tổ chức chuyên nghiệp. Hệ thống PC Bang (quán net) với đường truyền tốc độ cao là cái nôi của những huyền thoại như Faker.

Tuyển thủ thuộc biên chế T1 bắt đầu với Tekken và King of Fighters ở những phòng net gần nhà. Khi LMHT ra mắt anh nhanh chóng nổi lên trên bảng xếp hạng với biệt danh GoJeonPa. Lúc này, nhiều đội tuyển đã liên hệ đến người chơi này. KT đã tìm đến trước, nhưng họ tỏ thái độ dè dặt khi đặt niềm tin vào tuyển thủ đang độ tuổi trung học.

Sự nghiệp của Faker bắt đầu từ câu chuyện về chiếc PC của Kkoma. Ảnh: Lol Esports.

Lúc đó, SKT đang xây dựng đội truyển LMHT của mình. Trách nhiệm được giao cho Kkoma, một cựu tuyển thủ StarCraft. HLV này tìm đến Faker và đáp ứng yêu cầu của anh cho hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên: một bộ PC để tập luyện. Chính quyết định đơn giản này đã thay đổi lịch sử của ngành thể thao điện tử.

Hàn Quốc trở thành cường quốc ở eSports không phải nhờ may mắn. Những "thần đồng" như Faker được vun đắp bởi các tổ chức chuyên nghiệp, hậu thuẫn bởi doanh nghiệp hàng đầu. Từ ngày đầu của trò chơi, SKT, KT (hai nhà mạng viễn thông lớn nhất) hay Samsung, Azubu đã không tiếc tiền đầu tư.

Ngoài huyền thoại như Faker, nhiều thế hệ game thủ khác giúp Hàn Quốc thống trị ở hàng loạt bộ môn. Ngành này hiện không chỉ có sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, có sự góp sức của nhãn hàng bảo hiểm như Hanwha Life hay văn hóa (CGV).

Ở Hàn Quốc, Faker được xếp ngang hàng với cầu thủ Son Heung-min, vận động viên Kim Yu-na, nhóm nhạc BTS hay đạo diễn Bong Joon-ho. Những cá nhân này được xếp vào hàng "quốc bảo" của nước này.

Thống trị khi còn là tân binh

Sự nghiệp Faker bắt đầu khi ra mắt vào năm 2013, khi anh 17 tuổi. SK Telecom T1 2 (sau này đổi tên thành SK Telecom T1 K) nhanh chóng vượt qua đội một. Trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên, Faker đã ghi dấu ấn với một pha solo kill dưới trụ đối phương trước Kang "Ambition" Chan-yong, một trong những mid-laner hàng đầu Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Tân binh Faker có màn solo kill trước người chơi đường giữa hàng đầu Hàn Quốc. Ảnh: IvenGlobal.

Ngay từ giải đầu tiên, kỹ năng cá nhân của Faker đã ở đẳng cấp thượng thừa. Các chỉ số như lượng vàng mỗi phút, và tỉ lệ tham gia hạ gục của anh đều vượt qua nhiều tuyển thủ kỳ cựu. Dù đội của anh dừng chân ở bán kết giải Champions 2013 Mùa Xuân, họ vẫn giành tấm vé vào chung kết thế giới (CKTG).

Khả năng sinh tồn trong những tình huống tưởng chừng vô vọng và những pha xử lý thần kỳ đã trở thành dấu ấn làm nên tên tuổi của Faker. Cho đến nay, một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất của anh vẫn là màn solo kill Zed vs Zed huyền thoại với Ryu, được xem là định nghĩa của “đỉnh cao kỹ năng” và dẫn dắt đội đến chức vô địch.

Năm 2015, do Riot ban hành lệnh cấm nhiều đội hình thi đấu, hai đội của SKT được sáp nhập. Đội hình mới ghép Faker cùng người bạn Bae “Bengi” Seong-woong với 3 tuyển thủ mới, và nhanh chóng gặt hái thành công.

Tại CKTG 2015, SKT T1 thể hiện phong độ hủy diệt, gần như không có đối thủ trong hành trình đến trận chung kết tại Berlin. Tại đây, đội có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đại diện khác từ Hàn Quốc, KOO Tigers.

Đội của Faker tiếp tục thống trị giải đấu trong nước năm 2016 và tiến đến CKTG để bảo vệ ngôi vương. Tại chung kết, đội phải đối đầu với Samsung Galaxy, những người từng đánh bại mình năm 2014. Sau loạt Bo5 nghẹt thở, SKT một lần nữa chiến thắng, đưa Faker và Bengi thành bộ đôi 3 lần vô địch thế giới.

Òa khóc giữa SVĐ Tổ chim

Năm 2017, SKT T1 trải qua nhiều biến động trong đội hình. Một số tuyển thủ rời đi, trong đó có Bengi, được xem là “cánh tay phải” của Faker. Dẫu vậy, kỹ năng của “Quỷ Vương Bất Tử” vẫn luôn vững vàng, được nhiều khán giả nhận xét là tuyến phòng thủ cuối cùng của SKT.

Tại CKTG 2017, SKT T1 một lần nữa đối đầu với Samsung Galaxy trong trận chung kết tái đấu định mệnh. Nhưng lần này họ nhận thất bại cay đắng 0-3. Trong khoảnh khắc thua trận, Faker bật khóc ngay trên sân khấu. Đây là lần đầu khán giả nhìn thấy Quỷ vương cũng có thể bị đánh bại.

Faker bật khóc sau trận CKTG 2017. Ảnh: Riot Games.

Những năm sau đó được xem là thời kỳ đen tối của Quỷ Vương. SKT kết thúc ở vị trí thứ 7 tại LCK Mùa Hè và lỡ hẹn với CKTG 2018. Giải đấu năm đó được tổ chức ngay tại Hàn Quốc, khiến “lời nguyền sân nhà” một lần nữa thành sự thật.

Sau đó, tổ chức thay đổi thương hiệu, đổi tên từ SKT T1 thành T1, và chiêu mộ thêm những tài năng trẻ. Với Faker tiếp tục hợp đồng, tương lai tưởng chừng tươi sáng, cho đến khi T1 thất bại 0-3 cay đắng trước Gen.G trong Vòng loại khu vực 2020, một lần nữa lỡ hẹn với CKTG.

Giai đoạn vương triều SKT/T1 sụp đổ cũng là lúc LMHT Hàn Quốc nhìn đối thủ Trung Quốc vươn lên. IG và FPX vô địch hai năm liên tiếp. Chiến thắng của DWG năm 2020 níu giữ hi vọng nhưng không nối dài được chuỗi thống trị như trước.

Đội hình phục hưng ZOFGK

Sau liên tục những thử nghiệm thất bại, T1 mang đến một đội hình hoàn toàn mới vào năm 2022 gồm Zeus, Oner, Faker, Gumayusi và Keria. Đội đã thể hiện sức mạnh hủy diệt khi không thua bất kỳ trận nào trong giải mùa Xuân, và giành ngôi Á quân tại cả MSI lẫn LCK Mùa Hè 2022.

Tại CKTG 2022, T1 nhanh chóng tiến sâu vào chung kết với tư cách ứng viên nặng ký, cho đến khi phải chịu thất bại 2-3 trước DRX, đội bị đánh giá thấp hơn. Faker thất thần, Keria bật khóc, khép lại hành trình chinh phục ngôi vương chỉ còn cách vài bước.

Bước sang 2023, T1 vẫn giữ đội hình huyền thoại, sau này được người hâm mộ gọi là ZOFGK. Giai đoạn này đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi đội gần như bất bại trong giải mùa Xuân, Faker bị chấn thương cổ tay phải tạm ngưng thi đấu.

Tuy vậy, Faker vẫn hồi phục kịp thời và dẫn dắt đàn em tiến đến trận chung kết thế giới. Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Weibo Gaming đã dõng dạc khẳng định rằng Demon King đã trở lại, với 4 lần ẵm cúp.

Đội tuyển T1 giành cúp vô địch năm 2024. Ảnh: Riot Games.

Năm 2024, dù phong độ có chút thất thường, T1 với đội hình cũ vẫn vào CKTG với tư cách hạt giống số 4 từ Hàn Quốc. Đối thủ của họ, Bilibili Gaming (BLG), tỏ ra rất cân sức, thậm chí áp đảo khi dẫn trước 1-2 trong 3 ván đầu tiên. Tuy nhiên, Faker với màn trình diễn vị tướng Galio nằm ngoài mong đợi đã đưa chức vô địch về với T1, và danh xưng MVP thuộc về anh.

Đến năm 2025, đội hình có thay đổi người chơi đường trên Zeus với Doran. T1 tiến vào chung kết với KT, tạo nên cuộc chạm trán giữa hai tập đoàn viễn thông lớn nhất Hàn Quốc. Lịch sử lặp lại khi ở những giờ phút bị dẫn trước 1-2, nhà vô địch thế giới giữ vững tinh thần thi đấu và lật ngược thế cờ.

Với chiến thắng thứ 6 trong sự nghiệp, Faker tạo khoảng cách khổng lồ với những người muốn bám đuổi anh. Việc giành HCV tại Asiad 2022 giúp người chơi này được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc, tập trung toàn thời gian cho thi đấu. Hợp đồng của anh với T1 còn đến 2029, đồng nghĩa với ít nhất 4 năm thi đấu chuyên nghiệp.