Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng T1 vô địch

Lãnh đạo cao nhất của Hàn Quốc đăng bài chúc mừng nhà vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Nhà chức trách nước này có sự quan tâm lớn đến ngành eSports.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myun. Ảnh: Yonhap.

Sáng 10/11 (giờ Hà Nội), Tổng thống Hàn Quốc đăng bài trên tài khoản Facebook chính thức, ăn mừng chiến thắng của đại diện nước này tại Chung kết thế giới (CKTG) Liên Minh Huyền Thoại 2025. Ông Lee Jae-myun thể hiện sự quan tâm đến nền công nghiệp eSports, một trong những lĩnh vực mà nước này đang dẫn đầu.

“Chúc mừng tuyển thủ và đội ngũ T1 đã lập kỷ lục 3 lần vô địch liên tiếp ở CKTG. Đây là kỳ tích còn lưu danh trong lịch sử thể thao điện tử. Các bạn đã làm rạng danh Hàn Quốc trên toàn cầu, một lần nữa minh chứng sức mạnh của một cường quốc eSports”, ông Lee viết trên trang Facebook.

T1 vô địch thế giới lần thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Lol Esports.

Hôm 9/11, T1 gặp KT ở trận chung kết CKTG ở Thành Đô, Trung Quốc. Hai đội có màn trình diễn mãn nhãn với sức mạnh đồng đều. Chung cuộc, T1 thắng đối thủ đồng hương với kết quả 3:2. Qua đó, Faker và đồng đội có lần thứ 3 liên tiếp vô địch thế giới. Đồng thời, tổ chức Hàn Quốc này có lần thứ 6 giành cúp ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại trong 15 năm lịch sử trò chơi.

“Trong tương lai, chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa, bao gồm cả eSports, để các tuyển thủ của chúng ta có thể tự do theo đuổi ước mơ và tiếp nối đam mê của mình.

Đáng tiếc chỉ dừng chân ở vị trí Á quân, nhưng tôi cũng xin gửi lời tán thưởng đến các tuyển thủ KT Rolster, những người đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời cho đến tận ván thứ 5”, Tổng thống Lee Jae-myun bày tỏ.

Ngoài Liên Minh Huyền Thoại, Hàn Quốc còn có nhà vô địch ở nhiều bộ môn như StarCraft, FC Online, Valorant… Nước này đầu tư cho đường truyền Internet tốc độ cao. Hệ thống PC Bang (Cafe Internet) trở thành cái nôi cho giải đấu và tuyển thủ tài năng. Những doanh nghiệp lớn của quốc gia này đầu tư đội game như SKT, KT (nhà mạng), Samsung, LG (điện tử), OK Bank, Hanwha Life (tài chính, bảo hiểm).