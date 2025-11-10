Người đầu tiên rời khỏi T1 sau Chung kết thế giới

Theo nhiều nguồn tin từ Trung Quốc, xạ thủ dự bị Smash có thể sẽ rời khỏi T1 và gia nhập LNG của LPL.

Đội hình T1 ở LCK Cup, khi Smash đánh chính. Ảnh: LCK.

Từ tứ kết CKTG 2025, nhiều tin đồn chuyển nhượng của các đội tuyển hàng đầu đã được đưa ra. Một trong số đó liên quan đến T1, đội tuyển vừa giành chức vô địch thứ 3 liên tiếp. Cụ thể, Smash, người chơi xạ thủ dự bị của quán quân CKTG có thể rời đội và gia nhập Lining Gaming (LNG) tại LPL.

Cụ thể, theo blogger chuyên đưa tin chuyển nhượng Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc, LNG có động thái tìm kiếm một bộ đôi trẻ tuổi người Hàn Quốc để xây dựng đội hình cho năm tới. Hai mục tiêu được nhắm đến là Smash từ T1 và Zinie, midlanner trẻ tuổi thi đấu ở đội 2 KT Rolster.

Smash được đôn lên thi đấu cho đội hình chính của T1 hồi đầu mùa giải. Người chơi trẻ thay thế Gumayusi ở LCK Cup, để lại dấu ấn ở một số trận đấu. Xạ thủ này nổi bật ở một số lựa chọn thiên về kỹ năng thay vì bắn thường. Đồng thời, T1 cũng thường xuyên chơi đội hình xoay quanh Smash khi người chơi này ra sân.

Tuy nhiên, việc đẩy "công thần" Gumayusi lên ghế dự bị mà không có lý do rõ ràng khiến người hâm mộ phẫn nộ. Sau thất bại ở LCK Cup, mất vé đến First Stand, ban huấn luyện T1 mới công bố rằng đây là một phần của quá trình thu thập dữ liệu, thử nghiệm lối chơi. Tại phần còn lại của mùa giải, Smash quay lại đội 2, thi đấu ở giải Challenger.

Riot Games cho phép mỗi đội mang đến giải 7 tuyển thủ. Ngoài 5 vị trí chính, còn có 2 người chơi dự bị. Tuy nhiên, T1 không đưa Smash đến CKTG 2025. Đội thi đấu xuyên suốt với 5 thành viên và Gumayusi giành được danh hiệu MVP (Người chơi hay nhất).

Thời hạn hợp đồng của T1 với các tuyển thủ còn tương đối dài. Faker mới ký hợp đồng đến 2029, Oner và Keria vẫn còn điều khoản hết mùa giải năm sau. Xạ thủ và đường trên của đội sắp kết thúc thời hạn, nhưng có tùy chọn mở rộng.

Về phía Zinie, đây là người chơi đường giữa có phong độ cao nhất của giải hạng 2 Hàn Quốc. Với việc KT Rolster ký hợp đồng dài hạn với BDD, việc ra đi là giải pháp tối ưu cho cả đôi bên.

Cùng thời điểm tin đồn chuyển nhượng nổ ra, LNG đăng tuyển nhân sự phiên dịch viên tiếng Hàn. Đồng thời, Smash cũng đổi ảnh đại diện trong game thành logo Lining Gaming, âm thầm xác nhận thông tin.