Faker vẫn là 'phao cứu sinh' của Liên Minh Huyền Thoại

Tựa game duy trì được lượng người xem khổng lồ nhờ việc Faker và đồng đội tiến sâu ở giải. Nhưng sự thống trị của T1 tạo ra sự mất cân bằng hệ sinh thái eSports.

Chiến thắng ở CKTG 2025 mang lại chức vô địch thứ 6 cho Faker. Ảnh: Lol Esports.

Liên Minh Huyền Thoại không còn ở đỉnh cao của nó về lượng người chơi. Thay vì tập trung vào tựa game, các sản phẩm phái sinh như phim ảnh, cốt truyện và những trò chơi chung vũ trụ dần được Riot Games khai thác. Trong đó, hệ thống giải đấu hấp dẫn với tuyển thủ nổi tiếng là trụ cột quan trọng trong việc giữ “nhiệt” cho game đã 15 năm tuổi.

Theo nền tảng theo dõi eSports Charts, 4/5 trận đấu được xem nhiều nhất ở CKTG 2025 đều có sự góp mặt của T1. Đây không phải diễn biến mới. Có ít nhất 3/5 trận nhiều lượt xem ở CKTG 2022-2025 thuộc về Faker và đồng đội. Đặc biệt, vị trí dẫn đầu luôn gắn với tổ chức này.

Điều này cho thấy mức độ phụ thuộc của cả hệ sinh thái thể thao điện tử LMHT vào một cá nhân. Ở tình huống xấu, nếu T1 thi đấu kém, Faker không thể đến với sự kiện lớn nhất năm, một lượng lớn khán giả sẽ bị thất thoát.

4/5 trận nhiều lượt xem nhất ở CKTG 2025 thuộc về T1. Ảnh: Esports Charts.

Lượng người xem giải đấu eSports lớn nhất năm đang chững lại. Trận chung kết chứng kiến số theo dõi thấp hơn năm ngoái khoảng 1,7%. Việt Nam và Hàn Quốc là hai khu vực dành sự yêu thích cho trò chơi này với chỉ số dương. Tuy nhiên, khán giả phương Tây dần lạnh nhạt với Liên Minh Huyền Thoại.

Ngoài ra, các trận đấu ở tứ kết, bán kết cũng cho thấy lượng xem giảm sâu hàng chục phần trăm. Chỉ những ván có sự góp mặt của T1, Faker mới thu hút khán giả.

Ở Trung Quốc, thị trường quan trọng nhất của trò chơi, quy mô eSports Liên Minh Huyền Thoại dần bị thu hẹp. Trong lần đăng cai này, mức độ đầu tư của họ cho giải đấu giảm sút so với 2017 và 2020. LPL (Giải vô địch Trung Quốc) không duy trì được sự hấp dẫn khi họ liên tục thua T1 ở CKTG. Nhiều nguồn tin cho biết một số tổ chức đang cân nhắc bỏ giải trong năm tới.

Việc T1 thống trị liên tục trong 3 năm dần khiến các đối thủ nản lòng. Nhiều “siêu đội hình” được lập ra với mức lương khổng lồ, mang tham vọng lật đổ Faker, nhưng đều thất bại. JDG 2023, BLG 2024 hay Gen.G không thể thắng nổi T1 dù có trong tay nhiều hảo thủ.

Với năm thứ 3 liên tiếp vô địch cùng một lần về nhì vào 2022, Faker và đồng đội thu về ít nhất 4 triệu USD tiền thưởng. Con số này chưa tính đến các hợp đồng quảng cáo béo bở và hàng triệu USD từ sự kiện eSports World Cup.