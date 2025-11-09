Fan T1 tranh cãi về ‘Chú bé Tê Liệt’

Tình tiết gây cười trong trò chơi gây khó chịu với bộ phận người hâm mộ T1. Trong khi số khác cho rằng tình tiết này bình thường, chỉ có mục đích gây cười.

Nhân vật Chú bé Tê liệt trong game. Ảnh: Tiệm phở anh Hai.

Những ngày qua, trò chơi Tiệm phở anh Hai nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người dùng Internet Việt Nam. Những tình tiết, nhân vật được đưa ra phân tích, trở nên lan truyền. Ngoài quảng bá nét ẩm thực truyền thống hay khiến nhân vật chú chó tên Cậu Vàng trở nên nổi tiếng, một số thành phần của trò chơi cũng trở thành chủ đề tranh cãi.

“Chú bé Tê Liệt” là nhân vật được lấy cảm hứng từ cộng đồng người hâm mộ đội tuyển T1 ở bộ môn Liên Huyền Thoại. Tác giả phóng tác hình tượng này từ những trò đùa phổ biến ở môi trường thể thao điện tử. Cụ thể, “Tê Liệt” ám chỉ đội này khi thi đấu thất bại, làm người hâm mộ thất vọng. Chi tiết logo hay chiếc xe lăn cũng từ nội dung này.

Khi xuất hiện, tình tiết nói trên gây cười, bất ngờ với người chơi Tiệm phở anh Hai. Tuy nhiên, với một số người hâm mộ T1, nó gây khó chịu, bị cho mang tính xúc phạm tổ chức họ ủng hộ. Vụ việc trở thành tâm điểm tranh cãi khi một số bạn trẻ hóa trang thành “Chú bé Tê liệt”, mặc áo T1 và đi xe lăn ngoài đời.

Vụ việc cũng phản ánh khác biệt trong cách người hâm mộ tham gia vào môi trường thể thao điện tử. Mở rộng khỏi phạm vi trò chơi, các vận động viên và tổ chức eSports được xây dựng thành những “thần tượng kiểu mới”. Các công ty Hàn Quốc khởi xướng trào lưu này, áp dụng các công thức của ngành công nghiệp K-Pop cho thể thao điện tử.

Trong khi đó, Liên Minh Huyền Thoại vẫn là một hình thức thi đấu đối kháng qua môi trường trò chơi. Với sự cuồng nhiệt và cách phản ứng mạnh mẽ của người hâm mộ thể thao, những chi tiết như “Cậu bé Tê liệt” được xem là bình thường. Trong khi đó, văn hóa ủng hộ, bảo vệ thần tượng kiểu K-Pop không chấp nhận điều này.

Trả lời Tri Thức - Znews, tác giả Tiệm phở anh Hai cho biết việc mình đưa các chi tiết mang tính “động chạm” tới các fandom với mục đích tạo bất ngờ, gây cười. Tuy nhiên, lập trình viên này cũng xác định được mức độ nhạy cảm, không có ý định áp dụng phương pháp này cho các trò chơi sau.

Về phần T1, đội tuyển này đã lọt vào chung kết của CKTG 2025. Họ đối đầu KT ở trận đấu cuối diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc vào 14h ngày 12/8.