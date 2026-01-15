Video YouTube dài 140 năm

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một video kỳ lạ xuất hiện trên YouTube với thời lượng hiển thị lên đến 140 năm với thông điệp "Hẹn gặp ở địa ngục" đang gây chú ý, khiến nhiều người dùng tò mò lẫn sợ hãi. 

Kênh YouTube này sở hữu các video với lượt xem không tưởng.

Trong những ngày qua, cộng đồng người dùng YouTube toàn cầu đang xôn xao trước hiện tượng kỳ lạ. Tài khoản có tên "ShinyWR" đã đăng tải một video với thời lượng không tưởng: 1.234.567 tiếng (tương đương hơn 140 năm). Không chỉ dừng lại ở thời lượng, những chi tiết xung quanh video này còn mang màu sắc bí ẩn, rùng rợn.

Thực tế, khi người dùng nhấn vào xem, video thực tế chỉ dài 12 giờ - mức giới hạn tối đa thông thường mà YouTube cho phép đối với các tài khoản đã xác minh. Tuy nhiên, nội dung bên trong hoàn toàn là một màn hình đen, không có bất kỳ âm thanh hay bất kỳ chuyển động nào.

Điều khiến người xem tò mò và sợ hãi nằm ở phần mô tả của video. Chủ nhân đoạn clip đã sử dụng các ký tự tiếng Ả Rập, khi được dịch ra, nó mang ý nghĩa: "Hãy đến gặp ta dưới địa ngục" (Meet me in hell). Sự kết hợp giữa thời lượng dài cả thế kỷ và thông điệp mang tính đe dọa đã khiến video này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt.

YouTube anh 1

Video trên YouTube hiển thị dài hơn 1 triệu tiếng. Ảnh: YouTube.

Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi đăng tải vào đầu tháng 1, video đã thu hút hơn 2,8 triệu lượt xem và hơn 20.000 lượt bình luận. Theo thông tin từ kênh "ShinyWR", tài khoản này được cho là có trụ sở tại Triều Tiên và gia nhập nền tảng từ tháng 7/2023.

Trước đó, kênh này cũng từng đăng tải một số video dài 294-300 giờ, nhưng không có video nào gây hiệu ứng mạnh mẽ như lần này.

Sự kiện này đã dấy lên một làn sóng tranh luận trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội như Reddit và X (Twitter). Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để giải mã hiện tượng này.

Nhiều chuyên gia công nghệ nhận định rằng đây thực chất chỉ là một lỗi hiển thị hệ thống của YouTube trong quá trình xử lý dữ liệu video. Sai sót kỹ thuật đã khiến con số 12 giờ thực tế bị nhảy vọt thành 140 năm trên giao diện tìm kiếm và làm người xem lầm tưởng về độ dài thực sự của đoạn clip.

Bên cạnh đó, không ít người lại tin rằng đây có thể là một dự án nghệ thuật hoặc một trò chơi giải đố trực tuyến dạng thực tế ảo (ARG) thường xuất hiện trên Internet để thu hút sự chú ý. Những nội dung kỳ bí mang tính chất gợi mở như vậy vốn là cách thức quen thuộc mà các nhà sáng tạo nội dung sử dụng nhằm tạo ra các trào lưu mới hoặc dẫn dắt cộng đồng vào một câu chuyện bí ẩn.

Ngoài ra cũng có giả thuyết cho rằng đây là kết quả từ sự can thiệp của các hacker nhằm phô diễn kỹ năng cá nhân. Việc đánh lừa thuật toán hiển thị thời lượng của nền tảng YouTube từng xảy ra trong quá khứ.

Hiện tại, phía YouTube vẫn chưa có phản hồi chính thức về việc liệu đây có phải là một lỗi kỹ thuật hay không. Trong khi đó, video vẫn tiếp tục thu hút hàng nghìn lượt truy cập mỗi giờ từ những người hiếu kỳ muốn tận mắt chứng kiến "video dài nhất lịch sử" này.

Việt Anh

