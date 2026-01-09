Việt Nam thành 'thiên đường' Internet vì luật quảng cáo mới

Sự ra đời của Nghị định 342, với quy định siết chặt thời gian chờ quảng cáo trực tuyến, đang tạo nên một “cơn sốt” trên các diễn đàn công nghệ thế giới.

Quy định quảng cáo mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nền tảng mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam

Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng quốc tế, đặc biệt là trên các nền tảng như X hay Reddit, liên tục chia sẻ thông tin về quy định mới của Chính phủ đối với hoạt động quảng cáo trên mạng.

Theo Nghị định 342/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/2/2026), các nền tảng xuyên biên giới như YouTube, Facebook hay TikTok sẽ phải thay đổi hoàn toàn cách hiển thị quảng cáo tại thị trường Việt Nam.

Điểm mấu chốt khiến người dùng toàn cầu “phát sốt” chính là quy định đối với quảng cáo dưới dạng video hoặc chuỗi hình ảnh chuyển động, thời gian chờ để người dùng có thể bấm nút tắt tối đa chỉ là 5 giây. Những loại quảng cáo “không thể bỏ qua” (unskippable ads) kéo dài 15 - 30 giây - vốn là nỗi ám ảnh của người dùng Internet toàn cầu, sẽ chính thức bị “khai tử” tại Việt Nam.

Ngay sau khi trang tin tức công nghệ Dexerto đăng tải bài viết với tiêu đề: “Quảng cáo không thể bỏ qua của YouTube sẽ chỉ còn tối đa 5 giây tại một quốc gia”, làn sóng tranh luận sôi nổi đã bùng nổ trên khắp các nền tảng. Tại diễn đàn Reddit, chủ đề này đã “chiếm sóng” mục LinusTechTips - nơi quy tụ những những người đam mê công nghệ.

Sức nóng của sự việc còn được thể hiện rõ qua những con số. Bài đăng trên fanpage chính thức của Dexerto đã chạm mốc 11.000 lượt yêu thích cùng gần 800 lượt thảo luận, trong khi bài đăng trên tài khoản X của trang tin này cũng dễ dàng vượt qua con số 4 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Cư dân mạng quốc tế rủ nhau "di cư ảo" sang Việt Nam để hưởng chính sách quảng cáo 5 giây. Ảnh: Dexerto/X.

Nhiều người dùng tại Mỹ và Châu Âu bày tỏ sự ghen tị. "Đây thực sự là một cuộc cách mạng vì quyền lợi người dùng", người dùng Zeze White bày tỏ.

Thậm chí, một trào lưu mới đang hình thành khi không ít người dùng rủ nhau sử dụng VPN (mạng riêng ảo) để "fake IP" sang Việt Nam. Mục đích của việc này là đánh lừa thuật toán của các nền tảng, giúp họ được hưởng cơ chế quảng cáo 5 giây mà không cần đăng ký các gói dịch vụ trả phí đắt đỏ.

“Liệu cách này có hoạt động với VPN không?”, tài khoản X “FeralOnChain” chia sẻ.

“Dân số Việt Nam sắp chạm mốc 8 tỷ người, theo thống kê từ NordVPN”, tài khoản X “BeAlterEgo” bình luận hài hước.

Sức hút của "quy định 5 giây" không chỉ đến từ thời gian chờ ngắn, mà còn từ sự minh bạch. Nghị định 342 yêu cầu các quảng cáo không được có biểu tượng tắt giả hoặc khó phân biệt, phải đảm bảo người xem có thể tắt chỉ với một lần tương tác duy nhất.

Đặc biệt, Chính phủ thể hiện thái độ quyết liệt trong việc quản lý nội dung. Các đơn vị quảng cáo phải gỡ bỏ nội dung vi phạm chậm nhất trong 24 giờ kể từ khi có yêu cầu. Nếu không chấp hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ Công an sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn toàn bộ dịch vụ vi phạm.

Sự can thiệp mạnh mẽ này sẽ có tác động trực tiếp tới các nền tảng phổ biến tại Việt Nam như YouTube, X, Facebook, TikTok, Instagram, Twitch hay các trang tin tức.

Dù nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt, giới chuyên gia cũng đưa ra những cảnh báo về "tác dụng phụ". Một số ý kiến trên Dexerto lo ngại rằng để bù đắp cho việc rút ngắn thời gian, YouTube có thể tăng tần suất quảng cáo hoặc đẩy 5-6 đoạn quảng cáo ngắn liên tiếp thay vì 2 đoạn như hiện nay.

Ngoài ra, việc người nước ngoài ồ ạt "fake IP" về Việt Nam có thể làm sai lệch dữ liệu người dùng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của các nhà sáng tạo nội dung trong nước.