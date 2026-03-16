Bí mật đằng sau Pokémon Go bại lộ

Niantic tiết lộ dữ liệu từ Pokémon Go tạo ra kho 30 tỷ hình ảnh thực tế, được dùng để huấn luyện AI điều hướng cho robot giao hàng mà không cần GPS.

Gần 10 năm kể từ khi Pokémon Go ra mắt, hàng trăm triệu người dùng đã vô tình xây dựng một trong những bộ dữ liệu hình ảnh thực tế lớn nhất lịch sử AI. Niantic vừa xác nhận điều đó và chuẩn bị công bố ứng dụng thương mại đầu tiên.

Niantic Spatial, công ty AI được tách ra từ Niantic vào tháng 5/2025, cho biết dữ liệu thu thập qua Pokémon Go và các ứng dụng AR khác đã tạo ra bộ dữ liệu hơn 30 tỷ hình ảnh đô thị. Công ty vừa công bố hợp tác với Coco Robotics, startup vận hành khoảng 1.000 robot giao hàng tại các thành phố Mỹ và châu Âu.

Robot Coco sẽ dùng hệ thống định vị bằng hình ảnh của Niantic Spatial để điều hướng với độ sai lệch chỉ vài cm, thay vì phụ thuộc vào GPS vốn hay sai số ở khu đô thị dày đặc nhà cao tầng.

"Chúng tôi có hơn một triệu địa điểm trên toàn thế giới có thể xác định vị trí của bạn với độ chính xác cao. Các robot giao hàng biết chính xác bạn đang đứng ở đâu với sai số chỉ vài cm. Quan trọng hơn, chúng tôi biết bạn đang nhìn về hướng nào", Brian McClendon, Giám đốc công nghệ của Niantic Spatial cho biết.

Điều làm bộ dữ liệu này có giá trị đặc biệt là cách nó được thu thập. Người chơi Pokémon Go không chỉ đi bộ với điện thoại trên tay. Họ quét địa danh, mặt tiền cửa hàng, công viên và vỉa hè từ mọi góc độ, vào mọi thời điểm trong ngày, trong đủ loại điều kiện ánh sáng và thời tiết.

Mỗi khung hình đều đi kèm dữ liệu chi tiết về vị trí, góc máy, tốc độ và hướng di chuyển của điện thoại tại thời điểm chụp. Hiện tại, không một công ty lập bản đồ nào dù có thể ghi lại thế giới vật lý ở quy mô tương tự.

Robot của Coco được trang bị 4 camera hướng ra 4 phía, di chuyển với tốc độ khoảng 8 km/giờ trên vỉa hè và có thể mang theo nhiều đơn hàng cùng lúc. Coco đã hoàn thành hơn 500.000 lần giao hàng.

Để cạnh tranh với người giao hàng thực thụ, robot phải đến đúng điểm đón trước cửa nhà hàng và dừng chính xác trước cửa khách hàng. GPS thông thường có thể sai lệch vài chục mét ở khu vực đông nhà cao tầng. Hệ thống Niantic Spatial giải quyết bài toán đó bằng cách nhận dạng tòa nhà và biển hiệu xung quanh để xác định vị trí.

Tuy nhiên, sự việc cũng đặt ra câu hỏi lớn về quyền dữ liệu người dùng. Niantic được phép làm điều này nhờ Điều khoản 5.2 trong Điều khoản dịch vụ, cho phép công ty sử dụng dữ liệu AR người dùng tải lên và chuyển quyền đó cho bên thứ ba.

Người chơi đã đồng ý với điều khoản này khi cài đặt ứng dụng. Tuy nhiên, việc chấp nhận với điều khoản dịch vụ và thực sự hiểu mình đang đồng ý điều gì là 2 chuyện khác nhau. Người dùng có thể từ chối tải lên dữ liệu mới, song không thể xóa những gì đã được đưa vào hệ thống.

Bộ dữ liệu 30 tỷ hình ảnh chỉ là bước đầu. Niantic Spatial đang xây dựng mộ mô hình địa lý mới, với tham vọng tạo ra hệ thống hiểu không gian vật lý, phục vụ robot tự hành, kính AR và điện toán không gian. Những hình ảnh người chơi tải lên để săn Pokémon hôm nay đang trở thành nền tảng cho thế hệ robot tiếp theo.