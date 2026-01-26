Dorgu khiến CĐV MU lo lắng

Người hâm mộ Manchester United có lý do để lo lắng khi Patrick Dorgu bị đau và rời sân ở trận thắng 3-2 trước Arsenal rạng sáng 26/1.

Dorgu liên tiếp toả sáng trong màu áo MU. Ảnh: Reuters.

Patrick Dorgu tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng 3-2 trước Arsenal ở vòng 23 Ngoại hạng Anh tại Emirates. Tuyển thủ Đan Mạch tung cú vô-lê đẹp mắt ngay đầu hiệp hai giúp MU vươn lên dẫn trước 2-1. Đó là pha lập công thứ 2 liên tiếp của anh, đồng thời nâng tổng số bàn trong tháng lên con số 3, kể từ khi được bố trí chơi thiên về tấn công nhiều hơn.

Tuy nhiên, niềm vui của CĐV MU chùng xuống với tình trạng của Dorgu. Sau tình huống tranh chấp với Ben White, cầu thủ mang áo số 13 bị đau và phải rời sân trong khoảng 10 phút cuối. Đó cũng là quãng thời gian Arsenal gỡ hòa, trước khi MU kịp ghi bàn quyết định để khép lại trận đấu.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Michael Carrick cho hay: "Dorgu là cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi, không chỉ vì bàn thắng mà còn bởi thể lực, tốc độ và mối đe dọa cậu ấy tạo ra bên cánh. Hy vọng đó chỉ là tình trạng cơ co rút, nhưng còn quá sớm để kết luận".

Nhà cầm quân người Anh cũng bày tỏ niềm vui khi thấy Dorgu ngày càng tự tin. Hai bàn thắng gần đây đến theo hai cách khác nhau, phản ánh sự tiến bộ rõ rệt của cầu thủ trẻ này trong hệ thống mới.

MU sẽ theo dõi sát tình trạng của Dorgu trước trận tiếp đón Fulham. Với phong độ hiện tại, việc anh kịp bình phục sẽ là tin rất tích cực cho Carrick, trong bối cảnh MU đang tìm kiếm sự ổn định và động lực cho chặng đường phía trước.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.