CĐV MU nổi giận với Walker

Người hâm mộ MU bày tỏ sự phẫn nộ sau tình huống hậu vệ Kyle Walker của Burnley giẫm lên chân Patrick Dorgu ở trận đấu thuộc vòng 21 Premier League diễn ra hôm 8/1.

Làm khách trước một Burnley bị đánh giá thấp hơn, MU tạo ra thế trận lấn lướt với hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, đội khách chỉ rời sân với 1 điểm, kết quả khiến ban huấn luyện và các cầu thủ tỏ ra thất vọng.

Một trong những điểm nóng gây tranh cãi của trận đấu là pha vào bóng bị cho là “cố ý và mang tính bạo lực” của Walker với Dorgu bên phía MU. Theo hình ảnh quay chậm, cựu hậu vệ Man City dường như giẫm mạnh chân phải vào phần gân kheo chân trái của cầu thủ người Đan Mạch, trong tình huống không hề có bóng ở gần.

Dù Walker sau đó giơ tay xin lỗi và Dorgu chấp nhận bỏ qua, trọng tài vẫn không rút thẻ, còn VAR cũng không có bất kỳ sự can thiệp nào.

Tình huống Walker chơi xấu Dorgu.

Trên mạng xã hội, hàng loạt CĐV MU kêu gọi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và PGMOL vào cuộc. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một pha “giẫm chân ác ý”, xứng đáng phải nhận thẻ đỏ, đặc biệt khi so sánh với những án phạt nặng dành cho các lỗi ít nghiêm trọng hơn ở mùa giải này.

Việc Walker thoát án phạt không chỉ khiến người hâm mộ MU cảm thấy bất công, mà còn làm dấy lên thêm những chỉ trích nhắm vào công tác trọng tài cũng như vai trò của VAR tại Premier League.

