Gyokeres vô hại trước Liverpool

Màn trình diễn của Viktor Gyokeres trong trận hòa 0-0 giữa Arsenal và Liverpool rạng sáng 9/1 đang trở thành tâm điểm chỉ trích từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Gyokeres gây thất vọng.

Cuộc đối đầu tại sân Emirates được kỳ vọng mang đến bước ngoặt cho cuộc đua vô địch Premier League. Tuy nhiên, thay vì một trận cầu bùng nổ, hai đội lại cầm chân nhau trong thế trận chặt chẽ, thiếu đột biến.

Ở trận đấu này, HLV Mikel Arteta đặt niềm tin vào Viktor Gyokeres trên hàng công. Tiền đạo người Thụy Điển đá cao nhất, với sự hỗ trợ của Bukayo Saka và Leandro Trossard. Tuy nhiên, bộ ba tấn công của Arsenal gần như “biến mất” trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Liverpool.

Gyokeres và Trossard đều bị rút khỏi sân ngay sau phút 60, một quyết định cho thấy sự không hài lòng rõ rệt từ HLV Arteta. Chỉ ít phút sau khi Gyokeres rời sân, một thống kê gây sốc được Opta công bố.

Trong 64 phút thi đấu, Gyokeres chỉ có vỏn vẹn 8 lần chạm bóng. Đáng chú ý hơn, chỉ một trong số đó diễn ra trong vòng cấm đối phương, và tuyển thủ Thụy Điển chỉ có đúng một lần chạm bóng trong hiệp hai trước khi bị thay ra.

Gyokeres (trái) mờ nhạt trước Liverpool. Ảnh: Reuters.

Theo Opta, đây là số lần chạm bóng thấp nhất của Gyokeres trong một trận đấu chính thức cho Arsenal, tính ở những trận anh thi đấu ít nhất 20 phút. Con số này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông.

Bình luận trên sóng truyền hình, cựu danh thủ Gary Neville chỉ trích tiền đạo của Arsenal: “Cậu ấy thi đấu kém hiệu quả, và nói như vậy vẫn còn là nhẹ. Gyokeres gần như không mang lại bất cứ giá trị nào”.

Ở chiều ngược lại, cựu tiền đạo Daniel Sturridge lên tiếng bênh vực Gyokeres. Cựu sao Liverpool cho rằng chân sút của Arsenal đang rơi vào hoàn cảnh tương tự Erling Haaland, người cũng có nhiều trận đấu chạm bóng rất ít trong màu áo Man City nhưng vẫn có thể tạo ra khác biệt khi có cơ hội.

Từ đầu mùa, Gyokeres mới ghi được 5 bàn thắng tại Premier League. Rõ ràng, những gì anh thể hiện vẫn chưa tương xứng với mức phí chuyển nhượng và kỳ vọng lớn từ ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ.

