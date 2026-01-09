Vardy không chịu già

Pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 trong trận Cremonese hoà Cagliari 2-2 rạng sáng 9/1 giúp Jamie Vardy chạm mốc 150 bàn tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, trong đó tới 116 bàn đến sau tuổi 30.

Jamie Vardy đã có 5 bàn tại Serie A mùa 2025/26.

Khi Cremonese cần một khoảnh khắc của ngôi sao trước Cagliari ở vòng 19 Serie A, Jamie Vardy lại xuất hiện. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là một pha thoát kèm và dứt điểm gọn gàng. Nhưng đằng sau bàn thắng ấy là một cột mốc khiến cả châu Âu phải ngoái nhìn: 150 bàn ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Opta lập tức tung thống kê: 116 trong số 150 bàn đó được ghi kể từ khi Vardy bước sang tuổi 30. Tức gần 77% sự nghiệp đỉnh cao của anh nằm ở giai đoạn mà đa số tiền đạo bắt đầu chậm lại. Kể từ tháng 1/2017, trong nhóm cầu thủ ghi được nhiều bàn như Vardy ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ có Cristiano Ronaldo là lớn tuổi hơn anh.

Vardy không phải mẫu tiền đạo được nhào nặn từ các học viện lớn. Anh đến từ những sân cỏ hạng thấp, nơi mỗi pha tăng tốc đều là một cuộc sinh tồn.

Có lẽ chính nền tảng ấy giúp Vardy kéo dài tuổi thọ đỉnh cao. Anh không cần giữ bóng nhiều, không cần hoa mỹ. Thứ Vardy giữ được qua năm tháng là khả năng đọc tình huống và quyết định trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai trung vệ.

Serie A vốn nổi tiếng khắc nghiệt với tiền đạo lớn tuổi. Hàng thủ dày đặc, nhịp độ chặt chẽ, không dành chỗ cho những đôi chân chậm.

Thế nhưng ở Cremonese, đội bóng không thuộc nhóm mạnh, Vardy vẫn đều đặn ghi bàn. Anh không còn bứt tốc như mười năm trước, nhưng lại chọn vị trí khôn ngoan hơn, chạm bóng ít hơn và dứt điểm nhanh hơn.

Bàn thắng trước Cagliari vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một điểm số. Nó là minh chứng cho một hành trình khác thường của bóng đá hiện đại: đỉnh cao không nằm ở tuổi trẻ, mà nằm ở sự thích nghi. 150 bàn tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, phần lớn đến sau tuổi 30, Jamie Vardy đang nhắc tất cả rằng anh chưa có ý định rời khỏi ánh đèn sân khấu.