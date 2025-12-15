Mức lương khó tin của Vardy

Tiền đạo 38 tuổi Jamie Vardy nhận mức thu nhập khiêm tốn hơn tại Cremonese so với thời điểm còn khoác áo Leicester City.

Vardy nhận lương khiêm tốn tại Italy.

Sau 11 lần ra sân tại Serie A, Vardy ghi được 4 bàn thắng cho Cremonese. Dù không còn duy trì được tốc độ bùng nổ như thời đỉnh cao tại Premier League, tiền đạo người Anh vẫn cho thấy bản năng săn bàn sắc bén, khả năng chọn vị trí thông minh và tinh thần chiến đấu ấn tượng.

Phong độ này giúp Vardy đi vào lịch sử Serie A, khi anh trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng của giải đấu.

Ngoài khía cạnh chuyên môn, mức đãi ngộ của Vardy tại Cremonese cũng thu hút sự chú ý. Được biết, con số này thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh cao ở Leicester, nơi anh từng hưởng mức lương khoảng 140.000 bảng mỗi tuần.

Theo Capology, Vardy hiện nhận hơn 31.000 bảng/tuần tại Italy, kèm theo các khoản thưởng có thể lên tới gần 8.000 bảng/tuần. Nếu hiệu suất ghi bàn đạt mốc như đã thỏa thuận, thu nhập hàng năm của Vardy vẫn có thể vượt mốc 2 triệu bảng.

Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, Vardy đang cho thấy tuổi tác không thể ngăn cản đam mê và khát vọng cống hiến. Hành trình tại Serie A của anh tiếp tục là câu chuyện truyền cảm hứng đối với người hâm mộ bóng đá thế giới.

