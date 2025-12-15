Greenwood định đoạt trận đấu, Marseille hạ Monaco để vào top 3

Bàn thắng muộn của Mason Greenwood giúp Marseille đánh bại Monaco 1-0 tại Velodrome thuộc vòng 16 Ligue 1, nối dài mạch thắng sân nhà và trở lại vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ligue 1.

Greenwood liên tục ghi bàn gần đây.

Marseille bước vào trận đấu với áp lực lớn sau khi Lens và PSG đều giành chiến thắng. Trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đội bóng thành phố cảng không được phép sảy chân và nhập cuộc với cường độ cao.

Ngay phút thứ 6, Lukas Hradecky phải trổ tài cứu thua trước pha dứt điểm cận thành của Pierre-Emerick Aubameyang. Thủ môn người Phần Lan sau đó tiếp tục cản phá cú sút của Timothy Weah. Mason Greenwood cũng có cơ hội nhưng không thắng được khung thành Monaco trong nửa giờ đầu trận.

Monaco dần lấy lại thế trận ở cuối hiệp một. Aleksandr Golovin và Maghnes Akliouche buộc Geronimo Rulli phải hoạt động vất vả. Thủ môn người Argentina còn xuất sắc từ chối cú sút của Takumi Minamino. Cơ hội rõ ràng nhất thuộc về Folarin Balogun, nhưng Pierre-Emile Hojbjerg kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi trước giờ nghỉ.

Hiệp hai diễn ra với thế trận đôi công. Chỉ vài giây sau khi bóng lăn trở lại, Minamino thoát xuống đối mặt nhưng cú sút sệt của anh đi chệch cột dọc. Monaco sau đó đưa được bóng vào lưới khi Lamine Camara dứt điểm hiểm hóc, song bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Ở chiều ngược lại, Greenwood thử vận may bằng cú sút xa nhưng không trúng đích. Aubameyang cũng không thắng được Hradecky trong pha đối mặt tiếp theo. Trận đấu liên tục được đẩy lên cao với những pha tấn công ăn miếng trả miếng.

Monaco thêm một lần đưa bóng vào lưới qua Balogun, nhưng trọng tài tiếp tục căng cờ việt vị. Ngay sau lần thoát thua đó, Marseille tung đòn quyết định. Greenwood nhận bóng ở rìa vòng cấm và tung cú sút gọn gàng, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành.

Những phút cuối, Monaco dâng cao tìm bàn gỡ. Marseille chơi chặt chẽ, chủ động làm chậm nhịp độ và bảo toàn lợi thế mong manh. Ba điểm trên sân nhà giúp họ có chiến thắng thứ 12 trong 15 trận gần nhất tại Velodrome và tiếp tục bám đuổi nhóm đầu, kém Lens năm điểm.

Monaco, trong khi đó, thua năm trong sáu trận Ligue 1 gần nhất. Đội bóng Công quốc rơi xuống vị trí thứ chín, kém chính Marseille chín điểm và đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc đua mùa này.