Tottenham thua tan nát

Đêm 14/12, Tottenham thảm bại 0-3 trước Nottingham Forest thuộc vòng 16 Premier League.

Nottingham Forest tiếp tục cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ tại Premier League khi giành chiến thắng thuyết phục trước Tottenham trên sân City Ground. Đây là thắng lợi thứ 4 của Forest trong 6 vòng đấu gần nhất, một kết quả phản ánh rõ sự tiến bộ cả về lối chơi lẫn tinh thần dưới thời HLV Sean Dyche, đồng thời giúp họ nới rộng khoảng cách với nhóm "cầm đèn đỏ" lên thành 5 điểm.

Bước vào trận đấu với mục tiêu giành hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ đầu mùa, Tottenham lại khởi đầu đầy chật vật. Ngay phút thứ 5, đội khách thoát thua trong gang tấc khi cú đánh đầu dũng mãnh của Ibrahim Sangare đưa bóng dội cột, trước khi Neco Williams buộc Guglielmo Vicario phải trổ tài trong tình huống lộn xộn sau đó. Dù dần lấy lại thế cân bằng, Spurs vẫn tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công, gần như không tạo ra cơ hội đáng kể nào.

Nottingham hồi sinh mạnh mẽ sau 2 lần thay HLV.

Phút 28, sức ép bền bỉ của đội chủ nhà cuối cùng cũng mang lại thành quả. Sangare áp sát quyết liệt Archie Gray ngay sát vòng cấm, cướp được bóng và kiến tạo để Callum Hudson-Odoi dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho Forest.

Tottenham cố gắng đáp trả, và Gray suýt chuộc lỗi bằng một cú volley xoay người đẹp mắt, nhưng thủ môn dự bị John Victor đã kịp thời cứu thua. Trước giờ nghỉ, Forest còn suýt nhân đôi cách biệt khi Morgan Gibbs-White dứt điểm chệch cột trong gang tấc.

Sang hiệp hai, mọi hy vọng của Spurs nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ 5 phút sau giờ nghỉ, Hudson-Odoi hoàn tất cú đúp trong tình huống tạt bóng tưởng chừng vô hại nhưng lại bay thẳng vào lưới, khiến Vicario hoàn toàn bất ngờ.

Ba sự thay đổi người liên tiếp của HLV Thomas Frank không thể giúp Tottenham cải thiện tình hình, trong khi Forest vẫn làm chủ thế trận. Phút 79, Hudson-Odoi tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo để Sangare tung cú sút uy lực, bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới, ấn định chiến thắng 3-0.