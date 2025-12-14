Haaland quá hay

Lúc 21h ngày 14/12, Haaland ghi 2 bàn giúp Man City đánh bại chủ nhà Crystal Palace 3-0 trong khuôn khổ vòng 16 giải Ngoại hạng Anh.

Erling Haaland có thể chơi mờ nhạt trong cả trận nhưng chỉ cần một khoảng trống, anh sẽ ngay lập tức tận dụng để mang về bàn thắng. Điều này một lần nữa xảy ra trên sân Selhurst. Tiền đạo sinh năm 2000 gần như mất hút trong suốt 40 phút nhưng đến khi được nhắc tên, đó lại là tình huống đánh đầu hạ gục toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà, đưa Man City vượt lên.

Trước khi mở tỷ số, Haaland chỉ chạm bóng 8 lần. Khoảnh khắc hạ gục Dean Henderson cũng là cú dứt điểm đầu tiên của anh từ sau tiếng còi khai cuộc.

Haaland là trung phong hay nhất thế giới hiện tại.

Bàn thắng của Haaland giúp Man City kiểm soát thế trận theo ý muốn. Dù có những khoảnh khắc chệch choạc ở vị trí của Matheus Nunes, nổi bật là pha mất bóng dẫn đến cú sút trúng cột của đối thủ ở đầu hiệp hai, hàng thủ Man City vẫn trụ vững, từ đó tạo bàn đạp cho 2 bàn thắng tiếp theo.

Phút 69, Phil Foden đón đường kiến tạo của Rayan Cherki để nhân đôi cách biệt, trước khi Haaland ấn định thắng lợi 3-0 cho Man City bằng cú đá phạt đền chuẩn xác ở phút 88.

Đoàn quân của Pep Guardiola thắng trận thứ 4 liên tiếp, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm. Với Haaland, anh đã chạm mốc 17 bàn thắng chỉ sau 16 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này, qua đó biến mọi sự so sánh với Viktor Gyokeres hay Alexander Isak trở nên quá khập khiễng.