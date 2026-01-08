Thảm họa Chelsea

Rạng sáng 8/1 (giờ Hà Nội), Chelsea thua Fulham 1-2 ở trận đấu thuộc vòng 21 Premier League.

Chelsea thua 2, hòa 3 trong 5 vòng gần nhất.

Với phong độ cao, Fuham đánh bại 10 người của Chelsea để mang về chiến thắng thứ 3 trong 29 lần chạm trán gần nhất với "The Blues". Đội chủ sân Stamford Bridge trải qua quãng thời gian thảm họa với chuỗi 5 trận không biết mùi chiến thắng, qua đó bị bỏ lại trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Trận đấu khởi đầu với nhịp độ cao khi Harry Wilson sớm thử tài Robert Sanchez chỉ sau chưa đầy hai phút. Chelsea nhanh chóng đáp trả bằng hàng loạt tình huống cố định nguy hiểm, buộc Bernd Leno và hàng thủ Fulham phải hoạt động hết công suất.

Enzo Fernandez, Andrey Santos và Moises Caicedo liên tục uy hiếp khung thành đội khách, trong đó có pha dứt điểm trúng xà và một tình huống bị phá bóng ngay trên vạch vôi, cho thấy sức ép khủng khiếp từ phía Chelsea.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 22, khi Marc Cucurella bị truất quyền thi đấu vì kéo ngã Wilson trong tình huống đối mặt. Chiếc thẻ đỏ khiến Chelsea rơi vào thế bất lợi và làm trận đấu trở nên căng thẳng hơn, với hàng loạt thẻ vàng được rút ra sau những phản ứng dữ dội từ cả hai băng ghế huấn luyện. Dù Fulham có bàn thắng ở phút bù giờ hiệp một, VAR đã từ chối do lỗi việt vị.

Sang hiệp hai, Fulham chơi đầy quả cảm. Raul Jiménez mở tỷ số bằng pha đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền của Sander Berge, đưa đội chủ sân Craven Cottage vượt lên. Chelsea không bỏ cuộc và gỡ hòa ở phút 72, khi Liam Delap nhanh chân dứt điểm sau tình huống bóng bật cột dọc từ quả phạt góc của Pedro Neto.

Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu ngoan cường của Fulham đã được đền đáp. Chỉ chín phút sau, Harry Wilson tung cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm, bóng chạm nhẹ Reece James đổi hướng khiến thủ môn Chelsea bất lực. Bàn thắng này ấn định chiến thắng 2-1, giúp Fulham nối dài chuỗi 6 trận bất bại và vươn lên vị trí thứ 8.

