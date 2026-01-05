Cảnh hỗn loạn trong trận đấu của Man City với Chelsea

Rạng sáng 5/12, Liam Delap châm ngòi cho màn xô xát trong trận hòa 1-1 giữa Man City và Chelsea tại Etihad thuộc vòng 20 Premier League.

Delap khiến các cầu thủ Man City tức giận.

Sau hiệp một chứng kiến Man City dẫn trước nhờ pha lập công của Tijjani Reijnders, thế trận trong hiệp hai trở nên quyết liệt với hàng loạt pha va chạm mạnh. Chelsea vùng lên tìm bàn gỡ, còn đội chủ nhà chủ động siết chặt không gian, đẩy nhịp độ tranh chấp lên cao. Chính trong bối cảnh đó, sự hỗn loạn xuất hiện bên đường biên.

Ở một pha tranh chấp tay đôi, Delap bị hậu vệ Abdukodir Khusanov theo kèm quyết liệt và không cho khoảng trống xử lý. Sự ức chế nhanh chóng biến thành hành động thiếu kiểm soát khi chân sút của Chelsea lao tới, dùng lực đẩy mạnh khiến Khusanov ngã thẳng vào biển quảng cáo phía ngoài sân. Cú đẩy lập tức châm ngòi cho màn xô xát giữa cầu thủ hai đội.

Các cầu thủ Man City phản ứng dữ dội để bảo vệ đồng đội. Trọng tài Michael Oliver phải can thiệp quyết đoán nhằm hạ nhiệt tình hình. Sau khi tham khảo và ổn định trật tự, ông rút thẻ vàng cho cả Delap lẫn Nunes.

Bình luận trên sóng Sky Sports, chuyên gia Laura Hunter cho rằng hành động của Delap là hoàn toàn không cần thiết, xuất phát từ việc bị cuốn vào cuộc đấu tay đôi giàu thể lực. "Cậu ấy để cảm xúc lấn át lý trí. Trong một trận đấu lớn như thế này, mất bình tĩnh chỉ khiến đội nhà gặp bất lợi", Hunter nhận định.

Dù vậy, Chelsea sau cùng cũng có được bàn gỡ do công của Enzo Fernandez ở phút 90+4. Sau 20 vòng đấu, "The Blues" tạm đứng thứ 5 với 31 điểm. Trong khi đó, Man City bị Arsenal bỏ xa với khoảng cách 6 điểm ở cuộc đua vô địch.