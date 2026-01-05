Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Man City sụp đổ trước Chelsea ở phút 90+4

  • Thứ hai, 5/1/2026 00:00 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Rạng sáng 5/1, Man City tuột chiến thắng theo cách nghiệt ngã nhất khi để Chelsea ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+4 thuộc vòng 20 Ngoại hạng Anh.

Man City không thể khuất phục được Chelsea.

Trên sân Etihad, Enzo Fernandez trở thành tâm điểm với pha lập công muộn màng, giúp đội khách ra về cùng một điểm quý giá, đồng thời giáng đòn mạnh vào tham vọng bám đuổi Arsenal của thầy trò Pep Guardiola.

Chelsea vừa trải qua cơn biến động lớn trên băng ghế huấn luyện sau sự ra đi của Enzo Maresca. HLV tạm quyền Calum McFarlane bước vào thử thách khắc nghiệt khi phải làm khách trước Man City chịu áp lực buộc phải thắng. Không ngoài dự đoán, đội chủ nhà nhập cuộc với thế trận áp đảo, kiểm soát bóng vượt trội nhờ khả năng điều tiết của Rodri cùng sự sáng tạo của Rayan Cherki. Tuy nhiên, bức tường phòng ngự lùi sâu của Chelsea khiến Man City loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành.

Phải chờ đến phút 42, thế bế tắc mới được phá vỡ. Tijjani Reijnders tạo ra khoảnh khắc khác biệt bằng pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm gọn gàng, mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ sân Etihad. Lợi thế dẫn bàn giúp Man City bước vào giờ nghỉ với tâm thế khá thoải mái.

Man City anh 1Man City anh 2Man City anh 3Man City anh 4

Bàn thua ở phút 90+4 khiến Man City đánh mất chiến thắng quý giá.

Dẫu vậy, hiệp hai chứng kiến bộ mặt hoàn toàn khác của Chelsea. Đội khách chơi chủ động hơn, liên tục tổ chức những pha phản công tốc độ khiến hàng thủ Man City không ít lần chao đảo. Pedro Neto từng bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi dứt điểm vọt xà ở cự ly gần, còn Erling Haaland bên phía Man City lại có ngày thi đấu kém may mắn khi cú sút hiểm hóc của anh tìm đến cột dọc.

Những biến động càng gia tăng khi Josko Gvardiol chấn thương, buộc Pep Guardiola phải điều chỉnh nhân sự. Chelsea tận dụng tốt giai đoạn cuối trận để dồn ép mạnh mẽ. Và điều gì đến cũng phải đến. Phút 90+4, từ đường căng ngang của Malo Gusto, Enzo Fernandez dứt điểm liên tiếp, đánh bại Donnarumma, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Một điểm tại Etihad là cú hích tinh thần lớn cho Chelsea trong giai đoạn đầy sóng gió. Trái lại, Man City chỉ còn biết tiếc nuối khi tự tay đánh rơi chiến thắng, qua đó lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Arsenal trong cuộc đua vô địch. Sau 20 vòng, Man City kém Arsenal 6 điểm.

Garnacho rê bóng không qua nổi HLV thể lực Đoạn clip Alejandro Garnacho rê bóng thất bại ở màn khởi động trước trận đấu của Chelsea gây sốt trên mạng xã hội.

Rodrygo rục rịch rời Real Madrid

Rodrygo được cho là từng bước chuẩn bị cho khả năng rời Real Madrid, trong bối cảnh loạt ông lớn Premier League theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo người Brazil.

22:19 2/1/2026

Mức giá để tuyển thủ Indonesia sang AC Milan

Sassuolo sẵn sàng để trung vệ Jay Idzes ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

21:14 2/1/2026

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Man City Chelsea

    Đọc tiếp

    Amorim khong du trinh dan dat MU? hinh anh

    Amorim không đủ trình dẫn dắt MU?

    7 phút trước 07:51 5/1/2026

    0

    Cựu danh thủ Jamie Carragher gây tranh cãi khi công khai chỉ trích HLV Ruben Amorim sau trận hòa 1-1 của MU trước Leeds United ở vòng 20 Premier League hôm 4/1.

    HLV Lampard vo mong hinh anh

    HLV Lampard vỡ mộng

    9 phút trước 07:49 5/1/2026

    0

    Tham vọng sớm tách tốp và tạo ra khoảng cách lớn với các đối thủ trong cuộc đua giành vé lên Ngoại hạng Anh mùa tới của HLV Frank Lampard phá sản, khi Coventry City có phong độ kém cỏi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý