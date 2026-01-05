Man City sụp đổ trước Chelsea ở phút 90+4

Rạng sáng 5/1, Man City tuột chiến thắng theo cách nghiệt ngã nhất khi để Chelsea ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+4 thuộc vòng 20 Ngoại hạng Anh.

Man City không thể khuất phục được Chelsea.

Trên sân Etihad, Enzo Fernandez trở thành tâm điểm với pha lập công muộn màng, giúp đội khách ra về cùng một điểm quý giá, đồng thời giáng đòn mạnh vào tham vọng bám đuổi Arsenal của thầy trò Pep Guardiola.

Chelsea vừa trải qua cơn biến động lớn trên băng ghế huấn luyện sau sự ra đi của Enzo Maresca. HLV tạm quyền Calum McFarlane bước vào thử thách khắc nghiệt khi phải làm khách trước Man City chịu áp lực buộc phải thắng. Không ngoài dự đoán, đội chủ nhà nhập cuộc với thế trận áp đảo, kiểm soát bóng vượt trội nhờ khả năng điều tiết của Rodri cùng sự sáng tạo của Rayan Cherki. Tuy nhiên, bức tường phòng ngự lùi sâu của Chelsea khiến Man City loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành.

Phải chờ đến phút 42, thế bế tắc mới được phá vỡ. Tijjani Reijnders tạo ra khoảnh khắc khác biệt bằng pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm gọn gàng, mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ sân Etihad. Lợi thế dẫn bàn giúp Man City bước vào giờ nghỉ với tâm thế khá thoải mái.

Bàn thua ở phút 90+4 khiến Man City đánh mất chiến thắng quý giá.



Dẫu vậy, hiệp hai chứng kiến bộ mặt hoàn toàn khác của Chelsea. Đội khách chơi chủ động hơn, liên tục tổ chức những pha phản công tốc độ khiến hàng thủ Man City không ít lần chao đảo. Pedro Neto từng bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi dứt điểm vọt xà ở cự ly gần, còn Erling Haaland bên phía Man City lại có ngày thi đấu kém may mắn khi cú sút hiểm hóc của anh tìm đến cột dọc.

Những biến động càng gia tăng khi Josko Gvardiol chấn thương, buộc Pep Guardiola phải điều chỉnh nhân sự. Chelsea tận dụng tốt giai đoạn cuối trận để dồn ép mạnh mẽ. Và điều gì đến cũng phải đến. Phút 90+4, từ đường căng ngang của Malo Gusto, Enzo Fernandez dứt điểm liên tiếp, đánh bại Donnarumma, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Một điểm tại Etihad là cú hích tinh thần lớn cho Chelsea trong giai đoạn đầy sóng gió. Trái lại, Man City chỉ còn biết tiếc nuối khi tự tay đánh rơi chiến thắng, qua đó lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Arsenal trong cuộc đua vô địch. Sau 20 vòng, Man City kém Arsenal 6 điểm.

