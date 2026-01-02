Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mức giá để tuyển thủ Indonesia sang AC Milan

  • Thứ sáu, 2/1/2026 21:14 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Sassuolo sẵn sàng để trung vệ Jay Idzes ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, Idzes khoác áo các tuyển trẻ "Cơn lốc màu da cam" trước khi quyết định nhập tịch Indonesia.

Theo Tuttomercatoweb, Sassuolo ra điều kiện bán Idzes với giá 40 triệu euro cho bất kỳ CLB nào, bao gồm AC Milan. Đội bóng thành Milan đánh giá cao sự linh hoạt, thể chất lẫn tư duy chiến thuật của Idzes, xem anh như phương án cho kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26.

Sassuolo chỉ chi khoảng 8 triệu euro để chiêu mộ Idzes từ Venezia với giá 8 triệu euro hè 2025. Hiện tại, giá trị thị trường của trung vệ này tăng gấp bốn lần khoản đầu tư ban đầu.

Đà tăng giá mạnh mẽ của Idzes đến từ phong độ ổn định tại châu Âu cùng sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn. Thi đấu tại Serie A trong màu áo Sassuolo, Idzes gây ấn tượng nhờ khả năng đọc tình huống, tranh chấp chắc chắn và đặc biệt là sự đa năng trong hệ thống phòng ngự.

Trung vệ của tuyển Indonesia có thể chơi tốt ở cả 3 vị trí trong hàng thủ 3 người, yếu tố khiến anh trở thành mẫu trung vệ hiện đại được nhiều CLB lớn săn đón.

Chính phong độ đó đưa Jay Idzes vào tầm ngắm của AC Milan. Câu lạc bộ này nhiều lần cử tuyển trạch viên theo dõi trực tiếp anh trong các trận đấu của Sassuolo.

CEO Giovanni Carnevali mới đây phát tín hiệu mở cửa đàm phán, khẳng định câu lạc bộ không cản trở cầu thủ trẻ chuyển đến đội bóng lớn theo chính sách phát triển tài năng.

Garnacho rê bóng không qua nổi HLV thể lực Đoạn clip Alejandro Garnacho rê bóng thất bại ở màn khởi động trước trận đấu của Chelsea gây sốt trên mạng xã hội.

Tân HLV Indonesia gây tranh cãi lớn

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) gây tranh cãi khi tuyên bố huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia Indonesia sẽ không bị sa thải trong bản hợp đồng đầu tiên.

3 giờ trước

Tường Linh

Jay Idzes AC Milan

    Đọc tiếp

    Cau thu Nhat Ban vo mong o Tottenham hinh anh

    Cầu thủ Nhật Bản vỡ mộng ở Tottenham

    41 phút trước 21:27 2/1/2026

    0

    Tottenham xác nhận chia tay Kota Takai theo dạng cho mượn, chỉ vài tháng sau khi trung vệ này cập bến CLB thành London với mức phí 5 triệu bảng.

    Chu tich FIFA ung ho quan diem cua Ronaldo hinh anh

    Chủ tịch FIFA ủng hộ quan điểm của Ronaldo

    2 giờ trước 20:12 2/1/2026

    0

    Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gián tiếp ủng hộ tuyên bố từng gây nhiều tranh cãi của Cristiano Ronaldo về vị thế ngày càng lớn mạnh của Saudi Pro League.

    Noi o dat do cua Ronaldo khi giai nghe hinh anh

    Nơi ở đắt đỏ của Ronaldo khi giải nghệ

    2 giờ trước 20:00 2/1/2026

    0

    Siêu biệt thự trị giá khoảng 30 triệu bảng của Cristiano Ronaldo vừa được hoàn thành, nằm tại khu nghỉ dưỡng ven biển cách Lisbon chừng 50 km.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý