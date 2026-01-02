Mức giá để tuyển thủ Indonesia sang AC Milan

Sassuolo sẵn sàng để trung vệ Jay Idzes ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, Idzes khoác áo các tuyển trẻ "Cơn lốc màu da cam" trước khi quyết định nhập tịch Indonesia.

Theo Tuttomercatoweb, Sassuolo ra điều kiện bán Idzes với giá 40 triệu euro cho bất kỳ CLB nào, bao gồm AC Milan. Đội bóng thành Milan đánh giá cao sự linh hoạt, thể chất lẫn tư duy chiến thuật của Idzes, xem anh như phương án cho kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26.

Sassuolo chỉ chi khoảng 8 triệu euro để chiêu mộ Idzes từ Venezia với giá 8 triệu euro hè 2025. Hiện tại, giá trị thị trường của trung vệ này tăng gấp bốn lần khoản đầu tư ban đầu.

Đà tăng giá mạnh mẽ của Idzes đến từ phong độ ổn định tại châu Âu cùng sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn. Thi đấu tại Serie A trong màu áo Sassuolo, Idzes gây ấn tượng nhờ khả năng đọc tình huống, tranh chấp chắc chắn và đặc biệt là sự đa năng trong hệ thống phòng ngự.

Trung vệ của tuyển Indonesia có thể chơi tốt ở cả 3 vị trí trong hàng thủ 3 người, yếu tố khiến anh trở thành mẫu trung vệ hiện đại được nhiều CLB lớn săn đón.

Chính phong độ đó đưa Jay Idzes vào tầm ngắm của AC Milan. Câu lạc bộ này nhiều lần cử tuyển trạch viên theo dõi trực tiếp anh trong các trận đấu của Sassuolo.

CEO Giovanni Carnevali mới đây phát tín hiệu mở cửa đàm phán, khẳng định câu lạc bộ không cản trở cầu thủ trẻ chuyển đến đội bóng lớn theo chính sách phát triển tài năng.