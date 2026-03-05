Con trai Rooney giúp U18 MU vào chung kết

Kai Rooney, con trai cả của huyền thoại Wayne Rooney, tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo đội U18 MU khi góp công vào chiến thắng 3-1 trước West Ham hôm 4/3.

Ở trận đấu vừa qua, Kai được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp phụ. Khi trận đấu bước vào thời điểm quyết định, con trai của Rooney cho thấy bản lĩnh lạnh lùng đáng kinh ngạc. Nhận đường chuyền sệt ở rìa vòng cấm, Kai xử lý khéo léo, đánh lạc hướng thủ môn đối phương trước khi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng cho đội nhà.

Trước đó, tài năng trẻ JJ Gabriel ghi bàn gỡ hòa cho U18 MU, đưa trận đấu vào hiệp phụ. JJ Gabriel cũng là một trong những “viên ngọc thô” được đánh giá rất cao tại Carrington, tương tự như Kai.

Chiến thắng trên sân Carrington giúp U18 MU giành quyền vào chung kết Premier League Cup, nơi họ sẽ chạm trán U18 Crystal Palace.

Kai Rooney chơi cho đội U18 dù mới 16 tuổi.

Phong độ ấn tượng của Kai không phải điều mới mẻ. Tháng trước, anh từng ghi bốn bàn trong một trận đấu giúp đội U16 vùi dập Norwich với tỷ số 6-0.

Dù thường xuyên thi đấu cho U16, Kai nhiều lần được đôn lên đội U18 trong mùa giải này nhằm tăng cường sức tấn công cho đội hình của HLV Darren Fletcher.

Chiến thắng trước West Ham còn diễn ra dưới sự chứng kiến của đồng chủ sở hữu CLB, Sir Jim Ratcliffe. Doanh nhân người Anh hiếm khi xuất hiện tại các trận đấu của học viện.

Sau trận đấu, Sir Jim Ratcliffe được cho là đã di chuyển tới vùng Đông Bắc để theo dõi đội một thi đấu với Newcastle tại sân St James’ Park.

Ban lãnh đạo MU muốn giữ chân Kai lâu dài. Truyền thông Anh tiết lộ con trai của Rooney đã được đề nghị bản hợp đồng học bổng trị giá 50.000 bảng/năm. Tuy nhiên, gia đình huyền thoại MU vẫn chưa đưa ra quyết định.

