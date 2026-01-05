Điều đặc biệt trong chiến thắng của Real

Rạng sáng 5/1, Real Madrid có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Real Betis với tỷ số 5-1 thuộc vòng 18 La Liga với tất cả bàn thắng đến từ sản phẩm của lò đào tạo La Fabrica.

Real Madrid đang xây dựng một đội hình mạnh mẽ, với nền tảng vững chắc từ học viện của mình.

Gonzalo Garcia, Raul Asencio và Fran Garcia, những cầu thủ trưởng thành từ học viện của Real Madrid, cùng nhau khẳng định vai trò quan trọng của họ trong đội hình hiện tại. Theo Opta, đây là lần đầu tiên sau 13 năm, toàn bộ các cầu thủ tự đào tạo của Real ghi tới 5 bàn trong một trận đấu.

Gonzalo Garcia, gia nhập học viện từ năm 2014, có một trận đấu xuất sắc với hat-trick hoàn hảo: một bàn thắng bằng đầu, một bàn bằng chân phải và một bàn bằng chân trái. Raul Asencio, gia nhập học viện vào năm 2017, cũng đóng góp một bàn thắng.

Trong khi FranGarcia, người gia nhập từ năm 2013, ghi dấu ấn với một bàn thắng muộn, hoàn tất chiến thắng 5-1 cho "Los Blancos". Pha lập công của Garcia còn là biểu tượng cho sự kế thừa và phát triển của Real Madrid. Anh chứng minh rằng ngay cả khi thiếu vắng Kylian Mbappe, Real Madrid vẫn có đủ khả năng để tạo ra những màn trình diễn tấn công sắc nét.

AS bình luận trận đấu này đánh dấu một trong những màn trình diễn đáng xem nhất của Real Madrid thời gian gần đây, với sự kết hợp hoàn hảo giữa các ngôi sao được mua về và những tài năng trẻ từ La Fabrica, lò đào tạo nổi tiếng của Real Madrid.

Màn toả sáng của Gonzalo Garcia, Raúl Asencio và Fran Garcia là minh chứng cho triết lý phát triển lâu dài của câu lạc bộ. Đó cũng là lý do ban lãnh đạo Real không hào hứng với viễn cảnh mua thêm người trong phiên chợ tháng 1 năm nay.

Sau 19 trận đã đấu, Real còn kém Barcelona 4 điểm trên BXH La Liga.

Al Nassr ghi bàn từ sai lầm khó tin của thủ môn Rạng sáng 3/1, thủ môn Abdulrahman Al-Sanbi của Al Ahli để lọt lưới khó hiểu trong chiến thắng 3-2 của chủ nhà Al Ahli trước Al Nassr ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia.