Amorim phát ngôn gây bão

Sau trận hòa Leeds vào đêm 4/1, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Ruben Amorim ám chỉ khả năng ra đi khi hợp đồng với MU đáo hạn sau 18 tháng nữa.

Amorim phát ngôn đầy thẳng thắn.

Những phát biểu thẳng thắn của chiến lược gia 40 tuổi trong buổi họp báo sau trận hòa 1-1 trước Leeds United không chỉ phản ánh sự mệt mỏi cá nhân, mà còn phơi bày những rạn nứt sâu sắc trong cấu trúc vận hành của “Quỷ đỏ”.

Dù chính thức được bổ nhiệm với chức danh huấn luyện viên trưởng kể từ khi Ineos tiếp quản và đưa ông về Old Trafford vào tháng 11/2024, Amorim khẳng định ông đến đây với kỳ vọng trở thành “người quản lý” đúng nghĩa, chứ không chỉ là một HLV thuần túy trên sân cỏ.

Theo Amorim, ông được hứa hẹn nhiều quyền lực hơn để tái thiết văn hóa và định hình lại một CLB đã sa sút trong thời gian dài.

“Tôi đến đây để làm huấn luyện viên trưởng của Manchester United, chứ không phải chỉ huấn luyện chuyên môn", Amorim nhấn mạnh. “Tôi biết tôi không phải Tuchel, Conte hay Mourinho, nhưng tôi là HLV trưởng của Manchester United".

Cựu thuyền trưởng Sporting cũng thẳng thắn cho biết mình sẽ không từ chức, nhưng vai trò hiện tại chỉ kéo dài cho đến khi hợp đồng kết thúc sau 18 tháng hoặc hội đồng quản trị quyết định thay đổi bất ngờ.

Đáng chú ý, Amorim còn kêu gọi giám đốc bóng đá Jason Wilcox và các bộ phận khác trong CLB phải “làm tròn nhiệm vụ”, từ tuyển trạch cho tới hoạch định chiến lược dài hạn. Việc ông thừa nhận không kỳ vọng có thêm tân binh trong kỳ chuyển nhượng tháng này càng cho thấy sự hạn chế về quyền lực mà Amorim đang phải đối mặt.

Những phát biểu liên tục nhắc đến Gary Neville và các chỉ trích bên ngoài cũng cho thấy Amorim đang chịu áp lực lớn từ môi trường xung quanh Old Trafford. Với ông, vấn đề không chỉ nằm ở kết quả trên sân, mà là cách Manchester United được điều hành. Nếu không có sự thay đổi từ thượng tầng, 18 tháng tới rất có thể sẽ là quãng thời gian cuối cùng của Ruben Amorim tại "Nhà hát của những giấc mơ".