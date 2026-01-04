Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CĐV muốn MU sa thải Amorim

  • Chủ nhật, 4/1/2026 21:58 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Tối 4/1, trận hòa 1-1 trước Leeds United tại Elland Road khiến MU tiếp tục đánh rơi điểm số, đồng thời đẩy HLV Ruben Amorim vào tâm bão chỉ trích từ người hâm mộ đội bóng.

Amorim khiến CĐV MU phẫn nộ.

Bước vào vòng đấu đầu tiên của năm mới, MU hành quân đến Elland Road với mục tiêu tìm lại chiến thắng sau trận hòa thất vọng trước Wolves. Tuy nhiên, thay vì một bộ mặt tươi mới, "Quỷ đỏ" trình diễn lối chơi nhạt nhòa, thiếu ý tưởng và chấp nhận rời sân với tỷ số 1-1. Matheus Cunha gỡ hòa trong hiệp hai, sau khi Brenden Aaronson mở tỷ số cho Leeds.

Điều khiến CĐV phẫn nộ không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cách Amorim bố trí đội hình. Chiến lược gia này gây sốc khi tung ra sân tới 6 hậu vệ, bên cạnh hai tiền vệ phòng ngự Casemiro và Manuel Ugarte.

Lisandro Martinez, Leny Yoro, Ayden Heaven, Diogo Dalot, Luke Shaw và Patrick Dorgu đều đá chính, tạo nên một đội hình thiên hẳn về phòng ngự trước đối thủ không được đánh giá vượt trội.

Sự bức xúc càng tăng khi Amorim chỉ thực hiện đúng một sự thay đổi người trong suốt trận đấu, bất chấp thế trận bế tắc. Trên mạng xã hội X, hàng loạt ý kiến chỉ trích gay gắt xuất hiện. Một CĐV viết: "6 hậu vệ cộng với Casemiro và Ugarte trước Leeds là tội đáng sa thải". Người khác mỉa mai: "Đây có lẽ là đội hình tệ nhất lịch sử MU".

Dù trận hòa giúp MU tạm vươn lên vị trí thứ 5 với 31 điểm, áp lực dành cho Amorim không hề suy giảm. CLB chủ sân Old Trafford liên tục đánh rơi những điểm số quý giá, qua đó được dự đoán khó chen chân vào top 4 Premier League mùa này.

MU lại gây thất vọng

Tối 4/1, MU chỉ có một điểm trước chủ nhà Leeds sau trận hòa 1-1 ở trận đấu thuộc vòng 20 Premier League.

4 giờ trước

Amorim úp mở rạn nứt hậu trường ở MU

Những phát biểu lấp lửng của Ruben Amorim hé lộ một thực tế không mới ở Manchester United: triết lý có thể đúng, nhưng bối cảnh thì chưa sẵn sàng.

11 giờ trước

Old Trafford dậy sóng sau phát biểu của Amorim

HLV Ruben Amorim đang phát đi những tín hiệu không mấy tích cực về mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo MU, chỉ ít ngày sau khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

15 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

