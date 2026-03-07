Đội vô địch châu Âu tha hương suốt 12 năm

Từng vô địch UEFA Cup và thường xuyên góp mặt ở Champions League, Shakhtar Donetsk lại trải qua 12 năm không có sân nhà thực sự.

Shakhtar Donetsk (áo đen) rời khỏi sân nhà 12 năm.

Trong nhiều mùa giải gần đây, cái tên Shakhtar Donetsk thường xuyên xuất hiện ở các trận đấu cúp châu Âu. Đội bóng đến từ Ukraine vô địch UEFA Cup năm 2009 và nhiều lần góp mặt tại UEFA Champions League.

Với thành tích ổn định, Shakhtar trở thành một trong những đại diện quen thuộc của Đông Âu tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh một CLB giàu kinh nghiệm lại là câu chuyện đặc biệt. Trong 12 năm qua, Shakhtar không có sân nhà đúng nghĩa.

Trước đây, sân nhà của Shakhtar là Donbas Arena. Sân vận động này khánh thành năm 2009 và từng được xem là một trong những công trình hiện đại nhất Đông Âu. Donbas Arena cũng là một trong những địa điểm tổ chức UEFA Euro 2012.

Tuy nhiên từ năm 2014, Shakhtar buộc phải rời Donetsk vì sân Donbas Arena bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các cuộc xung đột với Nga. Kể từ đó, đội bóng phải sử dụng nhiều sân vận động khác nhau làm sân nhà tạm thời.

Dù vẫn thi đấu ở các giải đấu lớn, họ không thể duy trì bầu không khí quen thuộc từ khán đài. Sự khác biệt thể hiện rõ ở lượng khán giả. Khi còn thi đấu tại Donbas Arena, Shakhtar thường đón khoảng 50.000 CĐV mỗi trận. Hiện tại, nhiều trận đấu chỉ có khoảng 2.000 khán giả trên khán đài.

Dù vậy, ban lãnh đạo CLB chưa từ bỏ hy vọng trở lại sân nhà cũ. Giám đốc Điều hành Serhii Palkin gọi việc trở lại Donbas Arena là giấc mơ. "Trước đây đó là cuộc sống của chúng tôi, còn bây giờ nó trở thành giấc mơ", ông Palkin chia sẻ với BBC.

5 ứng cử viên cho chức vô địch Champions League 2025/26 Cùng điểm qua 5 cái tên đang được giới mộ điệu đánh giá cao về khả năng lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải năm nay.