Điểm sáng trong trận hòa của MU

  • Chủ nhật, 4/1/2026 22:05 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Lisandro Martinez trở thành điểm sáng của MU trong trận hòa 1-1 trước Leeds United ở vòng 20 Premier League, diễn ra tối 4/1.

Martinez gây ấn tượng trước Leeds.

Dù “Quỷ đỏ” không thể giành trọn 3 điểm trên sân khách, màn trình diễn xuất sắc của trung vệ người Argentina vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Trong bối cảnh MU gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu năng lượng và khả năng áp sát quyết liệt của Leeds, Martinez chứng tỏ anh vẫn là chốt chặn đáng tin cậy.

Thống kê sau trận cho thấy Martinez đạt hiệu suất gần như hoàn hảo trong các pha tranh chấp tay đôi. Martinez thắng 100% các pha không chiến cũng như 100% tình huống tranh chấp trên mặt đất, điều không hề dễ dàng trước một Leeds luôn chơi bóng trực diện và không ngại va chạm.

Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Martinez còn đóng vai trò quan trọng trong việc luân chuyển bóng. Anh có tới 86 lần chạm bóng, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 84%, trong đó có 7 đường chuyền hướng vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương.

Những con số này cho thấy khả năng phát triển bóng từ hàng thủ của trung vệ người Argentina, yếu tố then chốt giúp MU thoát pressing và duy trì thế trận cân bằng.

Về mặt phòng ngự, Martinez thực hiện 8 pha phá bóng, 6 lần thu hồi bóng, 4 pha đánh đầu giải nguy và 3 tình huống cắt bóng thành công. Đáng chú ý, anh không phạm bất kỳ lỗi nào trong suốt 90 phút thi đấu.

Màn trình diễn trước Leeds tiếp tục khẳng định vai trò khó thay thế của Martinez trong hệ thống chiến thuật của MU.

Duy Luân

