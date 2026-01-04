CĐV MU đòi thanh lý Sesko

Tiền đạo trẻ người Slovenia gây thất vọng trong trận hòa 1-1 của MU trước Leeds vào đêm 4/1.

Sesko gây thất vọng.

Trước đối thủ đang có phong độ ấn tượng, MU vẫn tạo thế trận khá tốt tại Elland Road. Trong vai trò trung phong, Benjamin Sesko sở hữu hai cơ hội ngon ăn, chia đều ở mỗi hiệp đấu. Tuy nhiên, anh lần lượt bỏ lỡ đáng tiếc.

Với chiều cao lên đến 1,95 m, CĐV đòi hỏi Sesko không chiến tốt hơn sau quả tạt của Casemiro. Ở tình huống bỏ lỡ thứ 2, cựu tiền đạo Leipzig gây thất vọng với pha đệm cận thành ra ngoài từ đường căng ngang thuận lợi của Joshua Zirkzee.

"Hojlund có lẽ còn tốt hơn anh chàng này", một fan bình luận. "Chi 70 triệu euro nhưng tiền đạo của MU vẫn quá vô hại", người thứ 2 cho biết. "Hãy đẩy cậu ta sang một CLB ở Serie A", một CĐV khác lên tiếng.

Kể từ pha lập công vào lưới Sunderland hồi tháng 10, Sesko đã trải qua 13 trận không ghi bàn. Chuỗi trận tịt ngòi của cầu thủ sinh năm 2003 sẽ là 15, nếu tình cả các trận đấu cấp tuyển.

Trong ngày Sesko bị chỉ trích, Cunha một mình gồng gánh hàng công MU. Chân sút người Brazil ghi bàn gỡ hòa từ pha kiến tạo của Zirkzee, sau đó bị cột từ chối một cú dứt điểm kỹ thuật từ sát vạch 16,5 m.

Dưới thời Ruben Amorim, MU vẫn chỉ là một tập thể thất thường. "Quỷ đỏ" có thể chơi tốt trước những đối thủ mạnh, nhưng rồi lại gây thất vọng ở những trận cầu họ nhận kỳ vọng lớn. Với chỉ một trận thắng trong 5 vòng gần nhất, đội chủ sân Old Trafford lỡ cơ hội chen chân vào top 4.