Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CĐV MU đòi thanh lý Sesko

  • Chủ nhật, 4/1/2026 21:54 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Tiền đạo trẻ người Slovenia gây thất vọng trong trận hòa 1-1 của MU trước Leeds vào đêm 4/1.

Sesko gây thất vọng.

Trước đối thủ đang có phong độ ấn tượng, MU vẫn tạo thế trận khá tốt tại Elland Road. Trong vai trò trung phong, Benjamin Sesko sở hữu hai cơ hội ngon ăn, chia đều ở mỗi hiệp đấu. Tuy nhiên, anh lần lượt bỏ lỡ đáng tiếc.

Với chiều cao lên đến 1,95 m, CĐV đòi hỏi Sesko không chiến tốt hơn sau quả tạt của Casemiro. Ở tình huống bỏ lỡ thứ 2, cựu tiền đạo Leipzig gây thất vọng với pha đệm cận thành ra ngoài từ đường căng ngang thuận lợi của Joshua Zirkzee.

"Hojlund có lẽ còn tốt hơn anh chàng này", một fan bình luận. "Chi 70 triệu euro nhưng tiền đạo của MU vẫn quá vô hại", người thứ 2 cho biết. "Hãy đẩy cậu ta sang một CLB ở Serie A", một CĐV khác lên tiếng.

Kể từ pha lập công vào lưới Sunderland hồi tháng 10, Sesko đã trải qua 13 trận không ghi bàn. Chuỗi trận tịt ngòi của cầu thủ sinh năm 2003 sẽ là 15, nếu tình cả các trận đấu cấp tuyển.

Trong ngày Sesko bị chỉ trích, Cunha một mình gồng gánh hàng công MU. Chân sút người Brazil ghi bàn gỡ hòa từ pha kiến tạo của Zirkzee, sau đó bị cột từ chối một cú dứt điểm kỹ thuật từ sát vạch 16,5 m.

Dưới thời Ruben Amorim, MU vẫn chỉ là một tập thể thất thường. "Quỷ đỏ" có thể chơi tốt trước những đối thủ mạnh, nhưng rồi lại gây thất vọng ở những trận cầu họ nhận kỳ vọng lớn. Với chỉ một trận thắng trong 5 vòng gần nhất, đội chủ sân Old Trafford lỡ cơ hội chen chân vào top 4.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

MU lại gây thất vọng

Tối 4/1, MU chỉ có một điểm trước chủ nhà Leeds sau trận hòa 1-1 ở trận đấu thuộc vòng 20 Premier League.

4 giờ trước

Duy Anh

MU Sesko MU Premier League

    Đọc tiếp

    Zirkzee khien MU kho xu hinh anh

    Zirkzee khiến MU khó xử

    28 phút trước 22:17 4/1/2026

    0

    Tiền đạo Joshua Zirkzee đang liên tiếp in dấu giày trong các bàn thắng của MU ở những trận đấu gần đây.

    Diem sang trong tran hoa cua MU hinh anh

    Điểm sáng trong trận hòa của MU

    40 phút trước 22:05 4/1/2026

    0

    Lisandro Martinez trở thành điểm sáng của MU trong trận hòa 1-1 trước Leeds United ở vòng 20 Premier League, diễn ra tối 4/1.

    Truc tiep Fulham vs Liverpool hinh anh

    Trực tiếp Fulham vs Liverpool

    45 phút trước 22:00 4/1/2026

    0

    Fulham có phong độ ấn tượng trên sân nhà và chắc chắn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Liverpool ở trận đấu thuộc vòng 20 Premier League diễn ra vào ngày 4/1.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý