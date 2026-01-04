Không Cunha, MU đi về đâu?

Tối 4/1, Matheus Cunha tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong đội hình Manchester United, đặc biệt ở trận hoà 1-1 với Leeds United tại Elland Road.

Với những đóng góp liên tục, Matheus Cunha đang trở thành nhân tố then chốt trong kế hoạch xây dựng lại Manchester United dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim.



Theo thống kê từ Opta, cầu thủ người Brazil hoàn thành 3 pha rê bóng thành công, nhiều hơn cả tổng số lần rê bóng của toàn bộ đội hình Manchester United trận này cộng lại (2 lần), chứng tỏ sự nổi bật của anh trên sân, đồng thời cho thấy "Quỷ đỏ" chơi bế tắc thế nào trước Leeds United.

Trong trận đấu với Leeds, Cunha có 6 lần chạm bóng trong vòng cấm địa đối phương, thắng 6 tình huống tranh chấp, giành lại bóng 4 lần, thực hiện 5 đường chuyền vào phần sân cuối cùng, và có 3 pha rê bóng thành công.

Ngoài ra, anh còn có 2 tình huống phá bóng, 1/3 cú sút trúng đích, tạo ra 1 cơ hội, và ghi 1 bàn thắng. Cunha hiện ghi bàn hoặc kiến tạo trong ba trận đấu liên tiếp trên sân khách tại Premier League, với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.

Thành tích này thể hiện phong độ ổn định, và nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của anh đối với hàng công của Manchester United. Những con số thống kê này phản ánh kỹ thuật cá nhân xuất sắc và cho thấy khả năng đóng góp đa dạng của Cunha trên sân.

Anh không chỉ là một tiền đạo nguy hiểm mà còn tham gia tích cực vào các pha tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự.

Phong độ này của Cunha càng trở nên quan trọng hơn khi Manchester United đang đối mặt với những thách thức lớn, như thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng do chấn thương và CAN Cup 2025. Nếu bàn thắng đầu trận của Cunha không bị từ chối vì lỗi việt vị của Benjamin Sesko, cầu thủ người Brazil thậm chí đã có cú đúp.

Tầm quan trọng của Cunha không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn mà còn ở tinh thần và năng lượng mà anh mang lại cho đội bóng, như thủ môn Tom Heaton từng nhận xét: "Cunha mang đến năng lượng thực sự tốt cho phòng thay đồ". Dù MU chỉ có một điểm trước chủ nhà Leeds, Cunha vẫn xứng đáng là ngôi sao sáng nhất trận.