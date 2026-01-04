Tiền đạo 21 tuổi tái hiện kỳ tích lịch sử trong màu áo Real

Rạng sáng 5/1, Real nhấn chìm Betis 5-1 nhờ cú hat-trick của sao trẻ Gonzalo Garcia.

Gonzalo Garcia tỏa sáng.

Real Madrid dần tìm lại sự tự tin với chiến thắng thứ ba liên tiếp, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 4 điểm.

Tâm điểm của trận đấu tại sân Bernabeu là cú hat-trick chói sáng của Gonzalo Garcia. Tiền đạo sinh năm 2004 trở thành cầu thủ thứ 2 mở tài khoản bàn thắng cho Real tại La Liga bằng cú hat-trick, kỳ tích chỉ Ruud Van Nistelrooy làm được trong thế kỷ 21.

Betis sớm bị cuốn vào cơn lốc tấn công của Real Madrid. Ngay trong 10 phút đầu tiên, Fede Valverde và Vinicius liên tục khuấy đảo hai cánh, khiến đội khách gần như chỉ biết co cụm phòng ngự.

Sức ép đó được cụ thể hóa ở phút 20, khi Gonzalo Garcia bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả đá phạt của Rodrygo, mở tỷ số và ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại La Liga trong màu áo Real.

Dù kiểm soát thế trận với sự điều tiết của Jude Bellingham và Aurelien Tchouameni, Real Madrid vẫn gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của Betis, và hiệp một khép lại trong những tiếng la ó từ CĐV vì sự thiếu bùng nổ ở khâu dứt điểm.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Gonzalo Garcia tiếp tục tỏa sáng với pha khống chế ngực và dứt điểm đẳng cấp từ đường chuyền của Valverde, nhân đôi cách biệt. Chỉ ít phút sau, Raul Asencio đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc, gần như dập tắt mọi hy vọng của đội khách.

Betis nỗ lực vùng lên với bàn thắng danh dự của Cucho Hernandez sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, nhưng tất cả chỉ khiến Real Madrid chơi thăng hoa hơn. Phút 82, Gonzalo Garcia hoàn tất cú hat-trick bằng pha đánh gót tinh tế, trước khi Fran Garcia ấn định tỷ số 5-1 ở phút bù giờ.

Chiến thắng này giúp Real Madrid kéo dài chuỗi 7 trận bất bại trên sân nhà trước Betis, trong khi đội khách vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6 và bỏ lỡ cơ hội áp sát nhóm dẫn đầu.

