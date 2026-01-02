Cầu thủ Nhật Bản vỡ mộng ở Tottenham

Tottenham xác nhận chia tay Kota Takai theo dạng cho mượn, chỉ vài tháng sau khi trung vệ này cập bến CLB thành London với mức phí 5 triệu bảng.

Kota Takai chưa có màn ra mắt Spurs do chấn thương.

Takai sẽ khoác áo Borussia Monchengladbach đến hết mùa 2025/26. Hậu vệ 21 tuổi gia nhập Spurs từ Kawasaki Frontale vào hè năm ngoái, song quãng thời gian tại Anh bị gián đoạn nghiêm trọng bởi chấn thương liên tiếp. Điều này khiến tuyển thủ Nhật Bản chưa thể có màn ra mắt trong màu áo Tottenham.

Cuối tuần trước, Takai lần đầu tiên được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu khi Spurs đánh bại Crystal Palace 1-0, nhưng anh chỉ ngồi dự bị. Đến trận hòa 0-0 với Brentford, trung vệ này không góp mặt, trong bối cảnh thương vụ cho mượn sang Bundesliga cận kề.

Phát biểu sau khi hoàn tất thỏa thuận, Giám đốc Thể thao Monchengladbach, ông Rouven Schroder, đánh giá: "Kota là một trung vệ cao lớn, mạnh mẽ, sở hữu tốc độ tốt. Cậu ấy có đủ phẩm chất để giúp đội bóng ngay lập tức. Chúng tôi rất vui khi chào đón số 14 mới".

Takai từng ra sân 81 lần cho Kawasaki Frontale, phong độ ổn định giúp anh được triệu tập lên tuyển Nhật Bản và có 4 lần khoác áo đội tuyển quốc gia kể từ năm 2024. Trung vệ cao 1,93 m vẫn còn hợp đồng với Tottenham đến mùa hè 2030.

Takai là cái tên thứ hai của Spurs sang Bundesliga theo dạng cho mượn mùa này, sau Luka Vuskovic. Tài năng 18 tuổi đang thi đấu cho Hamburg và gây ấn tượng mạnh.