Thương vụ đắt tiền đầu tiên ở Premier League trong tháng 1

Tottenham đang tiến rất gần tới việc chia tay tiền đạo cánh Brennan Johnson.

Johnson chia tay Tottenham. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, cầu thủ người Xứ Wales đang tiến hành kiểm tra y tế tại Crystal Palace. Nếu thương vụ được hoàn tất, Tottenham sẽ thu về khoản tiền lên tới 33,5 triệu bảng, một con số đáng kể để tái đầu tư cho phần còn lại của mùa giải.

Johnson gia nhập Tottenham từ Nottingham Forest với nhiều kỳ vọng, song ở mùa giải năm nay anh gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính. Dưới thời HLV Thomas Frank, Johnson thường xuyên phải chấp nhận vai trò dự bị. Điều này khiến cầu thủ sinh năm 2001 cân nhắc việc tìm kiếm bến đỗ mới nhằm đảm bảo thời gian thi đấu.

Crystal Palace nổi lên là điểm đến phù hợp trong bối cảnh HLV Oliver Glasner đang cần bổ sung lực lượng cho hàng công. Đội chủ sân Selhurst Park sở hữu đội hình khá mỏng, đặc biệt khi Ismaila Sarr phải vắng mặt để tham dự AFCON 2025. Việc thiếu một cầu thủ tấn công có khả năng tạo đột biến và ghi bàn buộc Palace phải hành động nhanh chóng trên thị trường chuyển nhượng.

Aston Villa, Bournemouth và Everton cũng được cho là quan tâm đến Johnson, nhưng Palace chiếm ưu thế nhờ các cuộc đàm phán trực tiếp và rõ ràng với Tottenham. Theo BBC, chính cuộc trao đổi với HLV Glasner cùng ban lãnh đạo Palace đã thuyết phục Johnson lựa chọn đội bóng này làm bến đỗ tiếp theo.

Trong màu áo Tottenham, Johnson ghi 18 bàn sau 81 lần ra sân.

Bốn bàn thắng trận Tottenham 2-2 MU Tối 8/11, Tottenham và MU tạo nên trận cầu kịch tính với tỷ số hòa 2-2 thuộc vòng 11 Premier League.