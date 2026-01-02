Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Wirtz lại gây thất vọng

  • Thứ sáu, 2/1/2026 06:13 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Trong trận hòa 0-0 giữa Liverpool và Leeds United ở vòng 19 Premier League, Florian Wirtz gặp khó khăn trong việc tạo dấu ấn và bị thay ra sân sau 66 phút thi đấu.

Florian Wirtz đang nỗ lực hoà nhập với Liverpool.

Rạng sáng 2/1, trên sân nhà Anfield, Liverpool trải qua ngày thi đấu tệ hại khi bế tắc trước hàng thủ của Leeds United. Theo đánh giá của Liverpool Echo, Wirtz nằm trong số những cái tên chơi tệ nhất bên phía chủ nhà.

Tưởng như sau bàn thắng vào lưới Wolves ở vòng trước, cầu thủ người Đức sẽ cởi bỏ sức ép và chơi thăng hoa hơn. Thế nhưng, Wirtz không thể duy trì phong độ. Anh rời sân với tỷ lệ chuyền bóng chính xác thấp nhất trong số các cầu thủ đá chính của Liverpool (79,6%).

Wirtz tích cực di chuyển, tìm kiếm khoảng trống nhưng không thể tạo ra bất kỳ cơ hội đáng kể nào để thay đổi cục diện trận đấu. Áp lực cho cầu thủ 22 tuổi sẽ ngày một lớn, nhất là khi Liverpool có dấu hiệu tụt lại trong cuộc đua Premier League.

The Times đánh giá những trận đấu căng thẳng, chặt chẽ kiểu như chạm trán Leeds United vốn được kỳ vọng là dịp để Wirtz, cầu thủ có mức chuyển nhượng đắt giá thứ hai trong lịch sử Liverpool, sáng tạo và tạo sự khác biệt.

Việc Wirtz bị HLV Slot thay thế sớm phản ánh phần nào sự bế tắc của Liverpool trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Leeds United. Liverpool kỳ vọng Wirtz hòa nhập tốt hơn khi nửa mùa giải trôi qua, nhưng ngôi sao trẻ người Đức vẫn đang chật vật.

Bước ngoặt với Vinicius

Real Madrid và Vinicius Junior chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng sau thời gian dài gián đoạn.

17 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Florian Wirtz Liverpool

    Đọc tiếp

    Chuyen la bong da Viet Nam hinh anh

    Chuyện lạ bóng đá Việt Nam

    2 giờ trước 12:42 2/1/2026

    0

    Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, án kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ở vòng loại giải U19 quốc gia 2025 làm dấy lên loạt dấu hỏi xoay quanh cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng.

    Vi sao Chelsea chon Liam Rosenior? hinh anh

    Vì sao Chelsea chọn Liam Rosenior?

    3 giờ trước 12:00 2/1/2026

    0

    Chelsea đang tìm một HLV mới, nhưng thứ họ thực sự theo đuổi không chỉ là một cái tên. Đó là một ý tưởng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý