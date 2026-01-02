Wirtz lại gây thất vọng

Trong trận hòa 0-0 giữa Liverpool và Leeds United ở vòng 19 Premier League, Florian Wirtz gặp khó khăn trong việc tạo dấu ấn và bị thay ra sân sau 66 phút thi đấu.

Florian Wirtz đang nỗ lực hoà nhập với Liverpool.

Rạng sáng 2/1, trên sân nhà Anfield, Liverpool trải qua ngày thi đấu tệ hại khi bế tắc trước hàng thủ của Leeds United. Theo đánh giá của Liverpool Echo, Wirtz nằm trong số những cái tên chơi tệ nhất bên phía chủ nhà.

Tưởng như sau bàn thắng vào lưới Wolves ở vòng trước, cầu thủ người Đức sẽ cởi bỏ sức ép và chơi thăng hoa hơn. Thế nhưng, Wirtz không thể duy trì phong độ. Anh rời sân với tỷ lệ chuyền bóng chính xác thấp nhất trong số các cầu thủ đá chính của Liverpool (79,6%).

Wirtz tích cực di chuyển, tìm kiếm khoảng trống nhưng không thể tạo ra bất kỳ cơ hội đáng kể nào để thay đổi cục diện trận đấu. Áp lực cho cầu thủ 22 tuổi sẽ ngày một lớn, nhất là khi Liverpool có dấu hiệu tụt lại trong cuộc đua Premier League.

The Times đánh giá những trận đấu căng thẳng, chặt chẽ kiểu như chạm trán Leeds United vốn được kỳ vọng là dịp để Wirtz, cầu thủ có mức chuyển nhượng đắt giá thứ hai trong lịch sử Liverpool, sáng tạo và tạo sự khác biệt.

Việc Wirtz bị HLV Slot thay thế sớm phản ánh phần nào sự bế tắc của Liverpool trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Leeds United. Liverpool kỳ vọng Wirtz hòa nhập tốt hơn khi nửa mùa giải trôi qua, nhưng ngôi sao trẻ người Đức vẫn đang chật vật.