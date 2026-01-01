Bước ngoặt với Vinicius

Real Madrid và Vinicius Junior chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng sau thời gian dài gián đoạn.

Vinicius sẵn sàng nhượng bộ để ở lại Real Madrid.

Từ ngày 1/1, Vinicius bước vào 18 tháng cuối cùng của hợp đồng hiện tại. Mốc thời gian nhạy cảm buộc Real Madrid phải ưu tiên xử lý dứt điểm vấn đề, tránh kéo dài gây ảnh hưởng đến kế hoạch nhân sự. Tờ AS tiết lộ khoảng cách về tài chính giữa đề nghị của CLB và yêu cầu của Vinicius hiện chỉ còn khoảng 15%, mức chênh lệch được đánh giá là hoàn toàn có thể thu hẹp.

Vinicius chủ động điều chỉnh mức kỳ vọng, chấp nhận nhượng bộ so với yêu cầu ban đầu. Đây được xem là tín hiệu tích cực, đặc biệt sau giai đoạn đôi bên từng rơi vào thế giằng co. Dù từng xuất hiện thông tin về mối quan hệ với HLV Xabi Alonso và những phản ứng không mấy thiện cảm từ khán đài Bernabeu, ban lãnh đạo Real Madrid vẫn thể hiện rõ lập trường muốn tiếp tục đặt niềm tin vào cầu thủ chạy cánh 25 tuổi.

Về phía Vinicius, tuyển thủ Brazil cũng mong muốn gắn bó lâu dài với đội bóng Hoàng gia. Thời điểm này mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân anh, bởi phong độ trong những tháng đầu năm 2026 sẽ được theo dõi sát sao. Khi Kylian Mbappe phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Vinicius được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa lớn nhất trên hàng công, gánh vác trọng trách ghi bàn và tạo đột biến.

Những đóng góp trên sân cỏ lúc này không chỉ có ý nghĩa về chuyên môn, mà còn có thể tác động trực tiếp đến tiến trình đàm phán hợp đồng. Một Vinicius bùng nổ sẽ giúp Real Madrid tự tin hơn trong việc chốt thỏa thuận, đồng thời củng cố vị thế của anh tại sân Bernabeu.