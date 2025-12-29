Real sẵn sàng cho 'bom tấn' đắt nhất lịch sử

CLB chủ sân Bernabeu lên kế hoạch bán Vinicius để đầu tư vào một cái tên đẳng cấp thế giới khác.

Vitinha được Real săn đón.

Theo Cadena SER, Real Madrid vẫn sẽ đàm phán để gia hạn với Vinicius. Trong trường hợp xấu nhất, khi cầu thủ sinh năm 2000 không đồng ý đặt bút ký vào hợp đồng mới, "Los Blancos" sẽ rao bán chân sút người Brazil với giá không dưới 100 triệu euro vào kỳ chuyển nhượng hè tiếp theo.

"Số tiền bán Vinicius sẽ được đội chủ sân Bernabeu tái đầu tư vào một thương vụ bom tấn, đó là Vitinha của PSG", Cadena SER cho biết.

Từ lâu, HLV Xabi Alonso đã muốn bổ sung một tiền vệ chất lượng. Tuy nhiên, đề nghị của ông liên tục bị ban lãnh đạo gạt đi, kèm yêu cầu hài lòng với nhân sự hiện có. Về phía Vitinha, anh vừa trải qua một năm thành công với cú ăn 5 trong màu áo PSG, đồng thời giành nhiều giải thưởng cá nhân cao quý. Hiện tại, anh được đánh giá là tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới.

Với những gì Vitinha đã thể hiện ở cả cấp CLB lẫn tuyển quốc gia, Real nhiều khả năng sẽ phải phá kỷ lục chuyển nhượng để đưa chân chuyền này về Madrid.

Vitinha đang hài lòng với cuộc sống tại Paris, nhưng sức hút từ việc khoác áo Real Madrid có thể khiến ngôi sao sinh năm 2000 thay đổi ý định, tìm kiếm thử thách mới ở một môi trường giàu tình cạnh tranh hơn Ligue 1.

Trở lại với Vinicius, cầu thủ người Brazil trải qua quãng thời gian thi đấu tệ hại với 17 trận không ghi bàn nhưng vẫn đòi tăng lương cao nhất sân Bernabeu. Real tất nhiên không chấp nhận yêu sách này và đã sẵn sàng chia tay cầu thủ 25 tuổi sau 8 năm gắn bó.