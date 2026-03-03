Khác biệt của Carrick

Hậu vệ người Morocco khẳng định HLV Michael Carrick và các cộng sự đang tạo chuyển biến tích cực cho Manchester United.

Cách truyền đạt của Carrick được cho là vô cùng dễ hiểu.

Mazraoui chia sẻ về những thay đổi kể từ khi Michael Carrick tiếp quản đội bóng. Anh đặc biệt nhấn mạnh sự rõ ràng trong cách làm việc của ban huấn luyện mới, trong đó có Jonathan Woodgate và Jonny Evans.

"Woodgate rất tích cực và cực kỳ rõ ràng. Toàn bộ ban huấn luyện thống nhất quan điểm. Họ biết mình muốn gì và truyền đạt điều đó một cách dễ hiểu", Mazraoui nói với United Review.

Về Evans, từng là đồng đội trước khi tham gia ban huấn luyện, Mazraoui cho rằng mối quan hệ không thay đổi nhiều vì sự tôn trọng dành cho đàn anh này vốn rất lớn.

Hậu vệ người Morocco cũng dành lời khen cho Carrick. Theo anh, kinh nghiệm của cựu tiền vệ này tại MU thể hiện rõ trong các buổi họp đội. "Ông ấy hiểu CLB và giá trị của CLB. Ông ấy từng trải qua thời điểm tốt lẫn khó khăn, nên chúng tôi có thể cảm nhận được điều đó", Mazraoui nhấn mạnh.

Chỉ trong hơn 16 tháng, Mazraoui làm việc dưới 3 đời HLV khác nhau tại Manchester United. Gia nhập đội bóng vào tháng 8/2024 theo đề nghị của Erik ten Hag, hậu vệ 28 tuổi được xem là phương án tăng cường chiều sâu lý tưởng nhờ khả năng chơi đa vị trí.

Dưới thời Ruben Amorim, Mazraoui được sử dụng ở nhiều vai trò, từ hậu vệ phải, hậu vệ trái, trung vệ cho tới tiền vệ biên. Tuy nhiên mùa này, Diogo Dalot thường được ưu tiên, khiến tuyển thủ Morocco chủ yếu vào sân từ ghế dự bị.

Ở trận thắng Crystal Palace 2-1 hôm 1/3, Mazraoui chơi 75 phút ở vị trí hậu vệ trái sau chấn thương của Luke Shaw. Anh hoàn thành 40/43 đường chuyền và thắng 100% các pha không chiến, cho thấy sự sẵn sàng trong giai đoạn đội bóng cần chiều sâu đội hình.

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.

