Paul Scholes không tin tưởng Carrick

Paul Scholes cho rằng có một cái tên là lựa chọn hoàn hảo cho Manchester United, bất chấp khởi đầu ấn tượng của Michael Carrick.

Khởi đầu ấn tượng của Carrick chưa đủ thuyết phục người đồng đội cũ.

Manchester United đang đứng trước quyết định quan trọng về vị trí HLV trưởng lâu dài, và Paul Scholes đã đưa ra quan điểm rõ ràng của mình.

Theo cựu tiền vệ người Anh, Carlo Ancelotti mới là cái tên phù hợp nhất để dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Michael Carrick tiếp quản MU sau khi Ruben Amorim rời ghế hồi đầu năm. Tính đến nay, ông thắng 6 và hòa 1 trong 7 trận đầu tiên tại Premier League, thành tích thuộc nhóm tốt nhất lịch sử giải đấu ở giai đoạn khởi đầu. MU nhờ đó vươn lên vị trí thứ ba và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua top 5.

Scholes thừa nhận sự thay đổi dưới thời Carrick là "khó tin", nhưng ông vẫn đặt dấu hỏi về kinh nghiệm của người đồng đội cũ. "Liệu Carrick có thể giúp MU vô địch Premier League? Tôi chưa chắc", Scholes nói trên podcast The Good, The Bad & The Football.

Theo Scholes, vấn đề không chỉ là thành tích ngắn hạn mà là tầm nhìn dài hạn. MU cần một HLV có khả năng chinh phục danh hiệu lớn. Ancelotti, hiện dẫn dắt tuyển Brazil, được ông xem là "phương án hoàn hảo". Nhà cầm quân người Italy từng vô địch tại Anh, Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Đức, cùng 5 chức vô địch Champions League.

"Ancelotti khiến cầu thủ cảm thấy tự tin. Ông ấy có kinh nghiệm chiến thắng", Scholes nhận định. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận tuổi tác có thể là rào cản duy nhất.

Carrick từng dẫn dắt Middlesbrough trước khi trở lại MU. Ông được đánh giá cao ở khả năng quản lý phòng thay đồ, nhưng Scholes nhấn mạnh MU phải xác định rõ họ cần một chiến lược gia thiên về chiến thuật hay một nhà quản lý con người giàu kinh nghiệm.

Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào mùa hè, khi MU hướng tới mục tiêu không chỉ trở lại Champions League, mà còn cạnh tranh chức vô địch Premier League cho những mùa tới.

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.

