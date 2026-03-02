Cú đột phá tiền thưởng nếu MU dự Champions League

Góp mặt tại Champions League đồng nghĩa MU sẽ được hưởng khoản tiền thưởng đầy hấp dẫn.

MU nắm lợi thế trong cuộc đua top 4. Ảnh: Reuters.

Sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ở vòng 28 Premier League hôm 1/3, MU vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí chắc suất dự Champions League mùa tới, trong bối cảnh Premier League nhiều khả năng có 5 suất tham dự giải.

Việc giành vé dự Champions League đem lại nguồn thu khổng lồ cho bất kỳ CLB nào. Ước tính MU thiệt hại tối thiểu 100 triệu bảng ở mùa trước khi không thể góp mặt tại Champions League, sau thất bại ở chung kết Europa League trước Tottenham.

Về cơ cấu thưởng, chỉ riêng việc lọt vào vòng phân hạng giúp các đội nhận khoản tiền khoảng 16 triệu bảng. Mỗi trận thắng mang về thêm 1,8 triệu bảng, trong khi một trận hòa có giá trị 600.000 bảng. Ngoài ra, mỗi vị trí tăng thêm trên bảng xếp hạng vòng bảng cũng tương đương 800.000 bảng tiền thưởng.

MU sáng cửa dự Champions League. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, MU còn được hưởng lợi từ việc tổ chức tối thiểu 4 trận sân nhà tại Old Trafford. Trung bình mỗi trận đấu tại đây mang lại khoảng 4,3 triệu bảng doanh thu, tương đương tổng cộng khoảng 17,2 triệu bảng cho bốn trận.

Khi cộng thêm các khoản thưởng thương mại và tài trợ gắn với việc tham dự Champions League, tổng thu nhập hoàn toàn có thể chạm hoặc vượt mốc 100 triệu bảng, ngay cả trong trường hợp đội bóng không tiến sâu.

Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire từng nhấn mạnh rằng một mùa giải thành công ở Champions League có thể mang về con số vượt xa 100 triệu bảng nếu tính cả tiền vé, thưởng tài trợ và tiền thưởng thành tích.

Với một CLB có quy mô và tham vọng như MU, đây là nguồn lực then chốt để tái đầu tư đội hình và củng cố vị thế.

