Bức ảnh Vinicius bên bạn gái gợi cảm gây chú ý

  • Chủ nhật, 28/12/2025 05:00 (GMT+7)
Vinicius Junior đang tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi tại quê nhà Brazil, nhưng tâm điểm chú ý là cô bạn gái.

Hình ảnh gây chú ý của Vinicius và Virginia.

Tiền đạo ngôi sao của Real Madrid liên tục xuất hiện bên bạn gái Virginia Fonseca với những cử chỉ thân mật, cảm xúc, cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó của cặp đôi. Đáng chú ý, bức ảnh ngôi sao người Brazil ôm Virginia từ phía sau gây sốt trên mạng xã hội. Trước ống kính, cặp đôi thoải mái, rạng rỡ và không giấu được sự hạnh phúc.

Trong một lần gặp gỡ người hâm mộ khá ngẫu nhiên tại nơi công cộng, Vinicius và Virginia được đề nghị chụp ảnh lưu niệm. Đáng chú ý, trong suốt khoảnh khắc đó, chân sút sinh năm 2000 luôn nắm chặt tay bạn gái, không rời nửa bước. Hành động nhỏ nhưng đủ để thể hiện sự quan tâm, che chở và tình cảm mà ngôi sao Real Madrid dành cho người bạn gái.

Virginia gây ấn tượng với phong cách thời trang gợi cảm, khỏe khoắn, toát lên vẻ tự tin và cuốn hút. Trong khi đó, Vinicius xuất hiện giản dị, gần gũi, khác hẳn hình ảnh quyết liệt thường thấy trên sân cỏ.

Virginia là mỹ nhân lai Mỹ-Brazil. Cô là mẹ 3 con và influencer đình đám, có khối tài sản lên tới 78 triệu USD, trở thành nàng WAGs có khối tài sản lớn nhất trong số vợ/bạn gái các cầu thủ bóng đá còn đang thi đấu.

Ngược lại, Vinicius vẫn là cầu thủ quan trọng của Real Madrid. Ở mùa giải 2025/26, anh ghi 5 bàn và có 7 kiến tạo sau 24 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Tương lai Vinicius có bước ngoặt

Tương lai của Vinicius Jr đang trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất tại Real Madrid ở thời điểm hiện tại.

