Fan Real Madrid đổi thái độ với Vinicius

Sân khấu Bernabeu không còn la ó vô định: người hâm mộ đã chỉ thẳng hướng trách nhiệm.

Vinicius đang đánh mất chính mình.

Ở Real Madrid, khi tiếng huýt sáo vang lên, nó hiếm khi vô cớ. Trận thắng Sevilla khép lại năm dương lịch, nhưng không khép được cảm giác hụt hẫng đang bao trùm Bernabeu. Đội bóng vẫn sống trên mọi mặt trận, song niềm tin thì rạn vỡ. Và lần này, khán đài đã nói rõ: họ đứng về phía Xabi Alonso, không phải ngược lại.

Vinicius không còn được ủng hộ

Cuộc thăm dò của MARCA phơi bày một sự thật khó chối cãi. Phần đông người hâm mộ tin rằng gốc rễ vấn đề nằm ở cầu thủ, không phải HLV.

Đó không chỉ là con số, mà là tâm thế. Khi một đội bóng chơi dưới chuẩn trong thời gian đủ dài, khán đài sẽ tự biết phải “điểm danh” ai. Và Bernabeu đã làm điều đó bằng sự tỉnh táo hiếm thấy.

Xabi Alonso không phải không có lỗi. Ông đến trong bối cảnh đội hình chắp vá, chấn thương triền miên, cấu trúc vận hành thiếu nhịp. Nhưng người Madrid nhận ra một điều: họ đang thấy một kế hoạch, dù còn dang dở.

Xabi đặt lại trật tự, thử nghiệm những mảnh ghép, chấp nhận va đập để định hình bản sắc. Với một CLB quen chiến thắng tức thì, đó là con đường gập ghềnh. Song khán đài hiểu rằng thay HLV lúc này chỉ là cách đổi người gánh lỗi.

Trái lại, ánh nhìn dành cho Vinicius Junior thay đổi nhanh đến lạnh lùng. Số 7 từng là biểu tượng của tốc độ, của ngông nghênh tuổi trẻ, của những đêm châu Âu bùng nổ. Nhưng bóng đá đỉnh cao không chờ ai.

Khi phong độ tụt dốc, khi những pha xử lý thiếu quyết đoán lặp lại, khi mối quan hệ với khán đài rạn nứt, mọi sự kiên nhẫn đều có hạn. Việc Vinicius bị thay ra, dù muộn, là thông điệp. Và phản ứng của khán đài cho thấy thông điệp ấy đã được tiếp nhận theo hướng khắc nghiệt nhất.

Vini sa sút đáng kể.

Ở Bernabeu, người ta không ghét một cầu thủ vì sa sút nhất thời. Họ quay lưng khi cảm thấy câu chuyện đi đến hồi kết. Con số áp đảo ủng hộ phương án chia tay Vinicius phản ánh cảm giác “không thể cứu vãn” hơn là sự phán xét vội vàng. Đó là thứ cảm xúc thường chỉ xuất hiện khi một mối quan hệ lớn đã cạn năng lượng.

Niềm tin ở Xabi Alonso

Trong bức tranh xám ấy, Kylian Mbappe nổi lên như điểm sáng hiếm hoi. Không ồn ào, không cần diễn giải, Mbappe đem lại cảm giác chắc chắn mà Real Madrid đang thiếu.

Những pha xử lý gọn gàng, sự hiện diện đúng lúc, và thứ ánh sáng lạnh của đẳng cấp giúp đội bóng không trượt quá xa. Khi phần còn lại loay hoay, Mbappe là lời nhắc rằng Real Madrid vẫn còn chuẩn mực để bám víu.

Tuy nhiên, một cá nhân không thể vá một cấu trúc. Người hâm mộ hiểu điều đó nên yêu cầu tăng cường lực lượng. Ưu tiên tiền vệ không phải ngẫu nhiên. Real Madrid đang thiếu nhịp, thiếu người điều tiết giữa hai tuyến, thiếu cầu nối để những ý tưởng của Xabi thành hình. Hàng thủ và tiền đạo là nhu cầu thứ yếu hơn, bởi vấn đề nằm ở trung tuyến: nơi quyết định tốc độ, cường độ và khả năng kiểm soát trận đấu.

Niềm tin dành cho Xabi Alonso vì thế mang tính chiến lược. Khán đài không đòi hỏi phép màu ngay lập tức. Họ đòi hỏi sự nhất quán. Họ sẵn sàng chờ, miễn là thấy hướng đi rõ ràng. Việc ủng hộ Xabi cũng là cách người Madrid nói rằng họ mệt mỏi với vòng lặp thay tướng - chữa cháy - rồi lại thay tướng.

Fan Real đặt niềm tin ở Xabi Alonso.

Thách thức trước mắt không nhỏ. La Liga vẫn khắc nghiệt, Champions League không cho phép sai lầm kéo dài, còn Siêu cúp ở Saudi Arabia sẽ là phép thử của bản lĩnh. Trận derby ở bán kết không chỉ là danh hiệu, mà là bài kiểm tra niềm tin. Xabi cần một màn trình diễn đủ thuyết phục để củng cố lựa chọn của khán đài. Cầu thủ cần chứng minh rằng họ xứng đáng với chiếc áo trắng.

Bernabeu đã chọn. Họ chọn HLV, chọn kế hoạch, và buộc các ngôi sao phải tự soi mình. Với Vinicius, đó có thể là ngã rẽ quyết định: hoặc tái sinh, hoặc rời đi. Với Real Madrid, đây là thời điểm hiếm hoi mà tiếng nói của khán đài không đòi hỏi sự thay đổi chóng vánh, mà đòi hỏi sự chịu trách nhiệm. Và trong bóng đá đỉnh cao, đó luôn là tín hiệu của một cuộc tái thiết nghiêm túc.