Hành động thay đổi ảnh đại diện trên Instagram của Vinicius Junior đã tạo ra làn sóng chú ý mạnh mẽ.

Nhiều cầu thủ Real Madrid đứng về phía Vinicius (trái). Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 21/12, sau chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Sevilla tại vòng 17 La Liga, Vinicius xóa ảnh đại diện khoác áo Real Madrid và thay bằng hình ảnh trong màu áo đội tuyển Brazil. Không lâu sau đó, anh đăng tải một dòng trạng thái chỉ gồm ba dấu chấm “...”, ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý.

Bài đăng này nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt tương tác, trong đó có phản hồi từ nhiều ngôi sao của Real Madrid.

Trên mạng xã hội, Kylian Mbappe để lại bình luận với bốn biểu tượng trái tim, thể hiện sự ủng hộ rõ ràng dành cho Vinícius. Jude Bellingham, người thường xuyên sát cánh cùng Vinicius trên hàng công Real Madrid, viết ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: “My 7”, kèm theo một trái tim màu trắng.

Trong khi đó, tài năng trẻ Endrick cũng lên tiếng động viên với lời nhắn: “Anh thật tuyệt vời, người anh em. Số 7 vĩ đại”. Còn cựu tiền vệ Real Madrid, Marco Asensio, phản hồi bằng ba biểu tượng vỗ tay và ba "trái tim".

Những phản ứng này cho thấy Vinícius nhận được sự ủng hộ lớn từ nội bộ giới cầu thủ, bất chấp việc anh đang trở thành tâm điểm tranh cãi trong mắt một bộ phận người hâm mộ.

Thực tế, mối quan hệ giữa Vinicius và các khán đài tại Tây Ban Nha chưa bao giờ yên ả. Trong nhiều năm qua, tiền đạo sinh năm 2000 không ít lần trở thành nạn nhân của những hành vi phân biệt chủng tộc, bên cạnh đó là các ý kiến trái chiều xoay quanh phong cách ăn mừng và thái độ thi đấu trên sân.

