AFC tạo ra giải đấu mới ở châu Á

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược nâng tầm bóng đá cấp tuyển khi xác nhận kế hoạch ra mắt AFC Nations League trong thời gian tới.

Tuyển Việt Nam cơ hội tranh tài ở AFC Nations League. Ảnh: Duy Hiệu.

Đây được xem là sáng kiến then chốt nhằm mở rộng cơ hội phát triển cho các Liên đoàn thành viên, đồng thời xây dựng một hệ thống thi đấu quốc tế bài bản, ổn định và bền vững hơn cho bóng đá châu Á.

Theo AFC, ý tưởng tổ chức Nations League khu vực được hình thành sau quá trình rà soát nội bộ và tham vấn sâu rộng. Trong bối cảnh các đợt tập trung FIFA Days ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu đối thủ phù hợp, chi phí tổ chức tăng cao và những trở ngại về hậu cần, giá trị chuyên môn của các trận giao hữu quốc tế bị suy giảm rõ rệt. Điều này buộc AFC phải tìm kiếm một mô hình mới, giúp các đội tuyển có thêm những trận đấu mang tính cạnh tranh cao.

AFC Nations League được định hướng là giải đấu diễn ra trong các quãng thời gian FIFA Days, với cơ chế phân hạng trình độ nhằm đảm bảo các đội tuyển được thi đấu với đối thủ tương xứng. Thông qua đó, giải đấu không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn, mà còn giúp tối ưu chi phí nhờ sự điều phối tập trung, đồng thời tạo ra lộ trình phát triển rõ ràng cho các đội tuyển quốc gia.

Giải đấu mới dành cho các đội châu Á được dự đoán có mô hình tương tự UEFA Nations League ở châu Âu. Ảnh: Duy Hiệu.

Tổng Thư ký AFC Datuk Seri Windsor John khẳng định AFC Nations League là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa cam kết lâu dài của Liên đoàn trong việc hỗ trợ 47 Liên đoàn thành viên.

"Chúng tôi muốn mang đến một nền tảng thi đấu có cấu trúc rõ ràng, lịch thi đấu ổn định và động lực cạnh tranh cụ thể, qua đó giúp các đội tuyển quốc gia thường xuyên được cọ xát ở môi trường chất lượng cao, đồng thời giảm áp lực về chi phí và tổ chức", ông nhấn mạnh.

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, AFC Nations League còn nhận được sự quan tâm lớn từ các đối tác thương mại. Theo AFC, mô hình Nations League chứng minh sức hút với người hâm mộ và các nhà đài, qua đó góp phần tạo ra một sản phẩm bóng đá quốc tế hấp dẫn và dễ khai thác hơn.

Các thông tin chi tiết liên quan đến thể thức thi đấu, lộ trình triển khai và thời điểm ra mắt AFC Nations League sẽ tiếp tục được AFC thảo luận và công bố trong thời gian tới.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tất cả bàn thắng trận U22 Việt Nam thắng U22 Thái Lan Tối 18/12, U22 Việt Nam xuất sắc ngược dòng thắng U22 Thái Lan và giành tấm HCV quý giá môn bóng đá nam SEA Games 33.